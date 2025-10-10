Путин пригрозил "новым оружием" и "ответом" на передачу Украине Tomahawk
- Путин анонсировал усиление системы ПВО в ответ на возможную передачу Украине ракет Tomahawk.
- Детали о новом российском оружии пообещал раскрыть в ближайшее время.
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение об отправке ракет Tomahawk Украине. Эта идея, конечно, не понравилась России.
Диктатор Путин заявил об "ответе" и начал пугать "новым оружием". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство "ТАСС".
Что сказал Путин о Tomahawk и "новом оружии"?
Анонсировал появление у России нового оружия Путин в пятницу, 10 октября.
Это произошло после того, как у него поинтересовались, как будет реагировать Россия на передачу Украине Tomahawk.
Ответом России на "Томагавки" будет усиление системы ПВО,
– заявил Путин.
Детали о "новом оружии" диктатор пообещал сообщить "в ближайшее время". По его словам, "испытания идут успешно".
Перед этим он также хвастался развитием ядерного оружия. А потом добавил, что "современность" у россиян на "очень высоком уровне".
К слову, ранее Путин даже угрожал Трампу ухудшением двусторонних отношений из-за передачи Украине "Томагавков".
Что известно о передаче "Томагавков"?
Дональд Трамп сообщил о возможной поставке ракет Tomahawk Украине 6 октября. Но это неокончательное решение, потому что он хочет сначала узнать, как Киев будет использовать это оружие, чтобы не было эскалации.
В то же время аналитики и западные СМИ считают, что "Томагавки" могут переломить ход войны в Украине и даже заставят Путина сесть за стол переговоров.
Президент Зеленский также высказался о передаче Украине этого вооружения. Он заметил, что оно заставит россиян протрезветь и начать мирные переговоры.