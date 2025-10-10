Путін пригрозив "новою зброєю" та "відповіддю" на передачу Україні Tomahawk
- Путін анонсував посилення системи ППО у відповідь на можливу передачу Україні ракет Tomahawk.
- Деталі про нову російську зброю пообіцяв розкрити найближчим часом.
Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що майже ухвалив рішення про відправку ракет Tomahawk Україні. Ця ідея, звісно, не сподобалася Росії.
Диктатор Путін заявив про "відповідь" та почав лякати "новою зброєю". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистське агентство "ТАСС".
Що сказав Путін про Tomahawk та "нову зброю"?
Анонсував появу у Росії нової зброї Путін у п'ятницю, 10 жовтня.
Це сталося після того, як у нього поцікавилися, як реагуватиме Росія на передачу Україні Tomahawk.
Відповіддю Росії на "Томагавки" буде посилення системи ППО,
– заявив Путін.
Деталі про "нову зброю" диктатор пообіцяв повідомити "найближчим часом". За його словами, "випробування йдуть успішно".
Перед цим він також вихвалявся розвитком ядерної зброї. А потім додав, що "сучасність" у росіян на "дуже високому рівні".
До слова, раніше Путін навіть погрожував Трампу погіршенням двосторонніх відносин через передачу Україні "Томагавків".
Що відомо про передання "Томагавків"?
Дональд Трамп повідомив про можливе постачання ракет Tomahawk Україні 6 жовтня. Але це неостаточне рішення, бо він хоче спочатку дізнатися, як Київ використовуватиме цю зброю, щоб не було ескалації.
Водночас аналітики та західні ЗМІ вважають, що "Томагавки" можуть переломити хід війни в Україні і навіть змусять Путіна сісти за стіл переговорів.
Президент Зеленський також висловився про передачу Україні цього озброєння. Він зауважив, що воно змусить росіян протверезіти і почати мирні переговори.