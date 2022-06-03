Путин цинично предлагает снять санкции с Белоруссии, чтобы вывозить украинское зерно в ЕС

Владимир Путин убежден, что проблем с вывозом украинского зерна не существует, несмотря на то, что Россия блокирует порты Украины. Российский президент заявил, что продовольственный кризис в мире вызвал пандемия коронавируса, а не мины и военные корабли России в Черном море.

Путин считает, что проблем с вывозом зерна нет

Скрывающийся в бункере Путин высказался о мировом продовольственном кризисе в интервью российским пропагандистам. Российский диктатор заявил, что проблем по вывозу зерна из Украины не существует.

Путин намеренно провоцирует голод в мире, – глава Еврокомиссии.

Впрочем, Путин не уточнил, для кого нет проблем, поскольку Россия продолжает воровать украинское зерно и сбывать его.

Только в Сирию российские кафиры вывезли почти 100 тысяч тонн похищенного украинского зерна. Неожиданным покупателем краденого российского зерна оказалась Турция . Соответствующую информацию сообщил посол Василий Боднарь.

Диктатор призвал Киев "разминировать" порты

В интервью Путин, во время которого он снова руками держался за стол, переложил ответственность за проблемы с экспортом зерна в Киев. Мол, Украина должна разминировать порты, и тогда зерно сможет выходить.

Однако лидер России ничего не сказал о том, что российские военные заменяли Черное море, в котором еще находится флот кафиров. В марте Турция и Румыния обнаруживали русские мины , дрейфующие в Черном море. Также опасную мину вблизи Одесщины ликвидировали ВСУ .

В свою очередь, по словам Путина, Россия заканчивает работу по разминированию находящихся под ее контролем портов, через которые можно вывозить украинское зерно.

Кстати , Заместитель главы ООН прибыл в Кремль говорить о разблокировании экспорта зерна из Украины, – СМИ

Вероятно, лидер России имел в виду порт в оккупированном Бердянске, где произошел страшный взрыв . Оккупационные власти заявляли, что это разминирование территории, однако в местных СМИ пишут о деятельности партизан.

По словам российского президента, Россия готова обеспечить мирный провоз зерна и мероприятие судов к Азовскому и Черному морю. Заметим, что кафиры лишили Украину выхода к Азовскому морю.

Путин предлагает вывозить зерно через Беларусь

В своем интервью лидер России заявил, что плохая ситуация на мировом рынке продовольствия сложилась не тогда, когда Россия приступила к так называемой "спецоперации". По его мнению, процесс был запущен в феврале, но в 2020 году, когда мир всколыхнула пандемия коронавируса.

Теперь же, чтобы решить проблему экспорта украинского зерна, Путин предлагает альтернативные пути его вывоза через реку Дунай или по территории Польши. Однако он забыл уточнить, что российские ракеты наносят удары по железнодорожной инфраструктуре Украины.

К слову Колонна белорусской военной техники подошла к самой границе с Волынской областью.

По словам президента России, самый дешевый способ вывозить зерно через территорию Беларуси, которая позволила разместить у себя российских военных, бомбящих украинские города. Но для этого, как подытожил диктатор, с Беларуси нужно снять санкции.

Достойно внимания – ворованное зерно из Украины уже в сирийском порту: смотрите видео