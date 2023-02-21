Рак, туберкулез или удав наносит удар: в сети ярко реагируют на постоянное "кхе-кхе" Путина

Путин выступил перед Федеральным собранием России – то есть перед собранными в одном зале представителями российской бюрократии. Во время произнесения своей речи он время от времени кашлял, что не смогло пройти мимо внимания общества.

Заметим, что выступал со своим стендапом глава вражеского государства 21 февраля, около 12 часов дня. В этом материале 24 Канал собрал отзывы и гипотезы пользователей социальных сетей на кашель Владимира Путина.

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Кроме "кхе-кхе" ничего нового

У многих людей возникнет логический вопрос относительно того, уместно ли и важно ли вообще обсуждать кашель президента террористического государства. Очевидно, в потоке новостей о войне – эта тема не "номер один", однако интересно вот что: общество ожидало от этого выступления Путина какого-то громкого заявления или хотя бы признания российским президентом войны – войной (а не называния ее так называемой "СВО"), однако этого не произошло.

Фактически единственное, чем запомнился российский президент во время произнесения анекдотов о том, что Украину придумала "Австро-Венгрия", – так это своим кашлем. Не обошли своим вниманием это даже в Вооруженных Силах нашего государства.

Кто посчитал сколько раз Путин прокашлял? Запад, кхе-кхм, неонацисты, кхе-кхм, защитым, кхе-кхе,

– пошутили в пресс-службе украинской армии.



Реакция ВСУ на кашель Путина / Скриншот 24 Канала

Кроме того, в соцсетях можно было встретить такие комментарии людей:

"Кашляет – значит натуральный карл ср* в мозг рассеянным в эти минуты";

"Путин абсолютно *бнулся";

"А еще он часто замыкается и кашляет, надеюсь это рак";

"А что он так часто кашляет? Это туберкулез? Воспаление легких? Вскоре, да?";

"Короче, я потеряла суть речи после первого кхе-кхе-кхе";

"Удав гипнотизирует кроликов. Кхе-кхе";

"Реально, если писать биографию Путина, она должна называться – кхе-кхе";

"Объявляю конкурс. Кто назовет точное количество, сколько раз ботоксный во время своего выступления сделал "кхе-кхе", получит пачку эксклюзивной уже соли из Соледара под названием Мощь".

Пользователи сети надеются, что кашель Путина свидетельствует о его болезни: просматривайте скриншоты 24 Канала

Также было немало шутливых комментариев о том, что зрители в зале не давали президенту слова сказать после каждого кхе-кхе, ведь аплодировали ему без остановки.



Путину аплодировали после каждого "кхе-кхе" / Скриншот 24 Канала

Один пользователь с ником Mars_Nike даже смонтировал шутливое видео, на котором после каждого кхе Путина зал поднимается с невероятными овациями. Чем-то это, кстати, напоминает восторг нацистов от речей Гитлера, однако нюанс: немецким фюрером восхищалась прежде всего молодежь, а от Путина "тащатся" только старые рыцари коррумпированной российской бюрократии.

Зал аплодирует Путину после каждого его "кхе": просматривайте видео, смонтированное пользователем Mars_Nike

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По всей видимости, зал поднимался громкими аплодисментами, чтобы не огорчить и не разочаровать российского диктатора. Вряд ли ему рассказывают о реальной картине на поле боя, поэтому он, вероятно, искренне верит в достижения "второй армии мира" на войне против Украины. Собственно, "победой" кремлевский карлик на своем стендапе назвал незаконные референдумы на определенных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Однако почему-то забыл вспомнить, что Херсон еще осенью освободили украинские защитники от российских оккупантов, а жизнь за "родину Россию" отдали 144 тысячи солдат от 24 февраля. Можно предположить, что он прямо-таки не знает этих фактов, а "коллективная бюрократия" так громко аплодирует, чтобы создать иллюзию поддержки и того, что "все хорошо", – то есть Путину "не за что" переживать.

Путин снова заговорил о ядерном оружии: зачем

В заключение к этой теме вспомним, что во время своего выступления Путин сказал, что Россия готова испытывать ядерное оружие. Собственно, преддверии в Главном управлении разведки Украины рассказывали о том, что враждебное государство может усилить ядерный шантаж для того, чтобы президент США Джо Байден не приехал в Европу.

Но вот "беда": Байден приехал. Он посетил Украину 20 февраля – не испугали американского лидера даже сирены. Во время них он просто гулял с Владимиром Зеленским близ Михайловского собора и почтил память погибших защитников нашего государства.