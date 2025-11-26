Это единственный способ: экс-советник Трампа сказал, как Путин может потерять власть

Несмотря на заявления о готовности к миру, Владимир Путин и дальше продолжает отдавать приказы по атакам на Украину. Похоже, что в Кремле совсем не хотят мира. Так, вероятно, будет продолжаться пока путинский режим не ослабнет.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, Путин сейчас довольно крепко держит власть в своих руках. Все потому, что основное сопротивление его власти выражают не те, кто хотят мира, а наоборот. Говорится о тех, кто стремится к более агрессивной политике в сторону Украины.

Из-за чего Путин может потерять власть?

Джон Болтон подчеркнул, что в Кремле есть много тех, кто стремятся, чтобы война на территории Украины продолжалась значительно эффективнее, чем это есть сейчас. Это на пользу Путину, ведь он продвигает в России нарратив, что это "прокси-война", которая обусловлена из-за действий НАТО, в частности США.

Он рассматривает продолжение войны как нечто критически важное для суверенитета и территориальной целостности России,

– сказал бывший советник президента США.

Он предположил, что в Кремле может смениться власть только тогда, когда произойдет переворот, который начнут силовики или военная разведка. Однако об этом станет известно только тогда, когда это уже произойдет.

А пока маловероятно, что в ближайшее время власть в России может измениться.

С какими проблемами из-за войны столкнулась Россия?