Це єдиний спосіб: ексрадник Трампа сказав, як Путін може втратити владу
- Джон Болтон вважає, що Путін тримає владу завдяки підтримці тих, хто хоче більш агресивної політики проти України.
- Зміна влади у Кремлі можлива лише через переворот силовиків або військової розвідки.
Попри заяви про готовність до миру, Володимир Путін і далі продовжує віддавати накази щодо атак на Україну. Виглядає, що у Кремлі зовсім не прагнуть миру. Так, ймовірно, триватиме допоки путінський режим не ослабне.
Колишній радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон розповів 24 Каналу, що, на його думку, Путін зараз доволі міцно тримає владу у своїх руках. Все тому, що основний спротив його владі висловлюють не ті, хто хочуть миру, а навпаки. Мовиться про тих, хто прагне більш агресивної політики в бік України.
Дивіться також У Кремлі вже занервували: які важливі зміни можуть бути у "мирному плані" США
Через що Путін може втратити владу?
Джон Болтон підкреслив, що у Кремлі є багато тих, хто прагнуть, щоб війна на території України тривала значно ефективніше, ніж це є зараз. Це на користь Путіну, адже він просуває у Росії наратив, що це "проксі-війна", яка зумовлена через дії НАТО, зокрема США.
Він розглядає продовження війни як щось критично важливе для суверенітету і територіальної цілісності Росії,
– сказав колишній радник президента США.
Він припустив, що у Кремлі може змінитись влада тільки тоді, коли відбудеться переворот, який розпочнуть силовики або військова розвідка. Однак про це стане відомо тільки тоді, коли це вже відбудеться.
А поки малоймовірно, що найближчим часом влада у Росії може змінитись.
З якими проблемами через війну зіткнулась Росія?
У Росії Рязанський нафтопереробний завод призупинив роботу через атаку безпілотників. Відомо, що він не працюватиме до кінця листопада 2025 року.
У Росії проблеми із цивільними авіаперевезеннями. Через санкції країна агресорка може втратити понад 300 літаків. Росіянам не вистачає деталей для їхнього ремонту, а їх можна купити лише в іноземних компаніях.
Москву 24 листопада 2025 року атакували безпілотники. В області оголосили евакуацію через загрозу.