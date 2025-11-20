Все остальное не работает, – экс-министр четко объяснил, когда может закончиться война
- В России снова заговорили о "переговорах" с США по войне против Украины, но Путин молчит о реальных условиях завершения боевых действий.
- Экс-министр Владимир Огрызко заявил, что настоящие сценарии конца войны отличаются от медийных планов Москвы, и объяснил, что может заставить Кремль остановиться.
В России снова заговорили о "переговорах" и пытаются вернуть США к разговорам о войне против Украины. Тем временем Владимир Путин держит паузу и публично молчит о реальных условиях завершения боевых действий.
Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 Канала объяснил, что настоящие сценарии конца войны отличаются от медийных "планов" и громких заявлений Москвы. Он рассказал о том, что на самом деле может заставить Кремль остановиться.
Почему Путин молчит об условиях завершения войны?
Огрызко подчеркнул, что ежедневно следит за официальной картинкой из Кремля. Путин проводит протокольные встречи с чиновниками и "приветствует" различные профессиональные группы, а все это подают по заранее выстроенной пропагандистской схеме. На фоне реальной ситуации в России такая картинка все меньше соответствует настроениям людей.
Кремль уже не выглядит так, как раньше. Когда-то Путин даже не всегда принимал премьеров, а встреча с министром иностранных дел другой страны считалась "не царским делом". Теперь он лично ждет главу МИД Индии, садится с ним за стол и демонстрирует готовность к контактам более низкого уровня.
Сегодня он стоит и ждет, как подойдет министр иностранных дел Индии. И он его уже принимает, и он уже с ним садится, и он уже с ним что-то говорит и так далее, и так далее. То есть процесс измельчения до мышей, он продолжается", – сказал Огрызко.
Так, по его словам, Кремль постепенно съезжает со своих великодержавных позиций. В то же время Путин не комментирует ключевые внешнеполитические вопросы, надеясь вернуться в игру позже и выступить "последним словом".
У него сейчас пауза, потому что не с чем выйти наружу. Он может только говорить общие формулы вроде "Россия выступает за прекращение войны", а дальше начинается конкретика, в которую он не хочет заходить,
– объяснил экс-министр иностранных дел.
Путин сейчас фактически загнан в тупик. Он или может повторять требования образца 2022 года, или согласиться на мир, чего не способен сделать. На публику выходят Песков, Лавров, Медведев и другие, а он ждет момента, когда сможет "торжественно" вернуться в игру на фоне возможной новой встречи с западными лидерами и подать это как свою инициативу.
Когда на самом деле могут начаться переговоры с Россией?
Владимир Огрызко отметил, что Путин не остановит войну до тех пор, пока будет иметь возможность воевать. Разговоры о планах, форматы переговоров и встречи ничего не меняют, если Кремль не почувствует нехватку денег, оружия и техники.
Все то, что заставит его почувствовать, что дальше воевать нечем. Все остальное не работает... До тех пор, пока у Путина будет возможность вести войну, он эту войну вести будет,
– подчеркнул экс-министр иностранных дел.
Задача Украины и партнеров заключается не в красивых переговорах, а в последовательном уменьшении возможностей России воевать: санкциями, ударами по нефтеперерабатывающим заводам и аэродромам, уничтожением стратегической авиации. Только когда "в карманах пусто" и нечем воевать, переговоры будут иметь реальный смысл.
Мирные переговоры по Украине: последние новости
- 20 ноября 2025 года министры иностранных дел ЕС обсудили так называемый "мирный план" США, который предлагал частичные уступки Украины России. Чиновники признали, что документ мог привести к капитуляции Украины, и подчеркнули необходимость уважения к суверенитету и возможности защищаться.
- 19 ноября 2025 года стало известно о 28-пунктовом "новом мирном плане Трампа", который разрабатывал Стив Уиткофф во Флориде. План предусматривал уступки Украины в пользу России, в частности по Донбассу, Крыму, сокращение армии и отказа от определенных вооружений. Встреча Уиткоффа с Зеленским в Турции, где план должен был быть представлен как ультиматум, была отменена.
- 20 ноября 2025 года Владимир Зеленский встретился с делегацией США, которую возглавлял министр армии Дэн Дрисколл. Встреча проходила при участии секретаря СНБО Рустема Умерова. Обсуждались оборонные технологии Украины, включая производство FPV-дронов, перехватчиков и deep strike, а также оценка последствий российской агрессии.