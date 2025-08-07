В четверг, 7 августа, Владимир Путин прокомментировал свою возможную встречу с Дональдом Трампом. Кроме того, российский президент заявил, что "в целом не имеет ничего против" встречи с Зеленским.

Диктатора цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Он назвал подходящее место для встречи американским президентом.

Смотрите также Отложить вопрос территорий на 99 лет: СМИ описали предложения, которые США могли передать Москве

Что заявил Путин 7 августа?

По словам Путина, его встреча с Зеленским возможна. Однако для этого якобы нужно создать условия, к чему "еще далеко".

Кроме того, российский президент отметил, что заинтересованность в его встрече с Трампом была проявлена с обеих сторон. Более того, у России якобы много друзей, способных помочь с организацией.

Одним из удачных мест для этого глава Кремля назвал ОАЭ.

Впоследствии будущую встречу Путина и Трампа прокомментировал Кирилл Дмитриев. Она якобы может стать "важным историческим событием", когда позиция России будет четко донесена до США.

Это событие якобы поможет более активно продолжить диалог между странами, несмотря на попытки "противников" сорвать диалог и дезинформировать американское руководство.

Напомним, ранее о потенциальных местах для переговоров лидеров писали в The Guardian. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина еще в 2023 году, поэтому в 125 государствах, ратифицировавших Римский статут, его должны арестовать в случае въезда. "Это может означать организацию саммита в Саудовской Аравии или Турции, где уже состоялись переговоры между Россией и Украиной", – говорится в материале.