У четвер, 7 серпня, Володимир Путін прокоментував свою можливу зустріч із Дональдом Трампом. Окрім того, російський президент заявив, що "в цілому не має нічого проти" зустрічі із Зеленським.

Диктатора цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Він назвав придатне місце для зустрічі американським президентом.

Що заявив Путін 7 серпня?

За словами Путіна, його зустріч із Зеленським можлива. Однак для цього буцімто треба створити умови, до чого "ще далеко".

Окрім того, російський президент зазначив, що зацікавленість у його зустрічі з Трампом проявили з обох сторін. Ба більше, у Росії є нібито багато друзів, здатних допомогти з організацією.

Одним із вдалих місць для цього очільник Кремля назвав ОАЕ.

Згодом майбутню зустріч Путіна і Трампа прокоментував Кирило Дмитрієв. Вона нібито може стати "важливою історичною подією", коли позиція Росії буде чітко донесена до США.

Ця подія буцімто допоможе активніше продовжити діалог між країнами, попри намагання "противників" зірвати діалог і дезінформувати американське керівництво.

Нагадаємо, раніше про потенційні місця для перемовин лідерів писали в The Guardian. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна ще у 2023 році, тож у 125 державах, які ратифікували Римський статут, його мають заарештувати в разі в'їзду. "Це може означати організацію саміту в Саудівській Аравії чи Туреччині, де вже відбулися переговори між Росією та Україною", – йдеться в матеріалі.