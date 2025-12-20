У Путина истерика, – политолог объяснил, какой план Кремля проваливается с треском

Владимир Путин отвергает любые мирные планы, которые не предусматривают капитуляции Украины. Со своей стороны Европа продолжает помогать, но делает это не так активно, как все ожидали.

Это позволяет российскому диктатору выдвигать новые циничные условия. Но, как заметил в эфире 24 Канала политолог Игорь Рейтерович, риторика Путина не всегда однозначна.

Читайте также Путин пригрозил "большой войной" Европе, но назвал условие, при котором ее не будет

Какая идея Кремля провалилась?

С одной стороны Путин всегда убеждает, что российская армия наступает. Впрочем он не уточняет сколько квадратных метров удается захватить и какой ценой это обходится. Несмотря на это, глава Кремля настаивает, что инициатива якобы на их стороне.

То, что у Путина сейчас тихая истерика – это факт. Что можно говорить о человеке, который во время "прямой линии" продолжает убеждать, что Купянск якобы под их контролем. При этом даже российские блогеры подтверждают, что ничего подобного нет,

– отметил политолог.

С другой стороны, Путин понимает, что долго так продолжаться не может. Уже с 2026 года ему придется объявлять мобилизацию, потому что набора в армию не будет. Экономика также стоит на грани, а в его рассказы о росте ВВП уже никто не верит. Даже официальная статистика подтверждает, что получить рост в таких условиях невозможно.

Россияне уменьшают цены на нефть, потому что на нее сейчас нет такого спроса как раньше. Поэтому у Путина паника и серьезный выбор. Он пытается дожать Украину или тогда вообще не знает, что делать дальше и чем все для него закончится.

К тому же Украина получила кредит на 90 миллиардов евро. Путин надеялся, что этого никогда не произойдет и он "торжествует" во время "прямой линии". Но средства все-таки выделили, поэтому российский диктатор не смог повлиять на настроения в Европе,

– добавил Игорь Рейтерович.

Справочно! Евросоюз одобрил пакет помощи Украине в размере 90 миллиардов евро. Его предоставят кредитом под 0%. Это рекордная сумма, которую разделят на два года. Средства пойдут на оборону и государственный бюджет.

О чем еще говорил Путин на "прямой линии"?