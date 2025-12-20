У Путіна істерика, – політолог пояснив, який план Кремля провалюється із тріском

Володимир Путін відкидає будь-які мирні плани, які не передбачають капітуляції України. Зі свого боку Європа продовжує допомагати, але робить це не так активно, як всі очікували.

Це дозволяє російському диктатору висувати нові цинічні умови. Але, як зауважив в ефірі 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, риторика Путіна не завжди однозначна.

Яка ідея Кремля провалилася?

З одного боку Путін завжди переконує, що російська армія наступає. Втім він не уточнює скільки квадратних метрів вдається захопити та якою ціною це обходиться. Попри це, очільник Кремля наполягає, що ініціатива буцімто на їхньому боці.

Те, що у Путіна зараз тиха істерика – це факт. Що можна говорити про людину, яка під час "прямої лінії" продовжує переконувати, що Куп'янськ нібито під їхнім контролем. При цьому навіть російські блогери підтверджують, що нічого подібного немає,

– зауважив політолог.

З іншого боку, Путін розуміє, що довго так тривати не може. Вже з 2026 року йому доведеться оголошувати мобілізацію, бо набору у військо не буде. Економіка також стоїть на межі, а в його розповіді про зростання ВВП уже ніхто не вірить. Навіть офіційна статистика підтверджує, що отримати ріст у таких умовах неможливо.

Росіяни зменшують ціни на нафту, бо на неї зараз не має такого попиту як раніше. Тому у Путіна паніка й серйозний вибір. Він намагається дотиснути Україну або тоді взагалі не знає, що робити далі й чим все для нього закінчиться.

До того ж Україна отримала кредит на 90 мільярдів євро. Путін сподівався, що цього ніколи не станеться і він "тріумфує" під час "прямої лінії". Але кошти все-таки виділили, тож російський диктатор не зміг вплинути на настрої в Європі,

– додав Ігор Рейтерович.

Довідково! Євросоюз схвалив пакет допомоги Україні у розмірі 90 мільярдів євро. Його нададуть кредитом під 0%. Це рекордна сума, яку розділять на два роки. Кошти підуть на оборону та державний бюджет.

Про що ще говорив Путін на "прямій лінії"?