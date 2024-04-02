После "Крокуса" Путин пригрозил терактами и оконфузился вместе с пропагандистами Кремля
Владимир Путин прокомментировал теракт в "Крокусе", который недавно произошел под Москвой. В его заявлении есть важный нюанс, который ставит российских пропагандистов в неудобное положение.
Владимир Путин снова отреагировал на теракт в "Крокусе", который произошел вечером 22 марта. На этот раз президент России сделал ряд достаточно общих заявлений и перечеркнул всю работу пропаганды Кремля.
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Что наговорил Путин
Российские пропагандисты неоднократно пытались обвинить Украину в этом теракте, несмотря на то, что ИГИЛ официально взяла на себя ответственность за него. Однако в своем недавнем выступлении Путин внезапно не стал демонизировать наше государство. Более того, он вообще не упоминал Украину и ограничился заявлениями без конкретики.
Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого преступления. Мы, безусловно, до них доберемся. В этой среде нет надежной агентуры. Там делают за деньги все, что угодно, руководствуясь не религиозными, не политическими соображениями, а только финансовыми. Любая информация легко покупается и продается,
– сказал Путин и не объяснил, о ком именно идет речь.
По его словам, российские власти оценивают действия всех служб и коммерческих организаций в контексте теракта в "Крокусе". При этом диктатор пригрозил терактами со стороны Москвы, однако снова не уточнил, кому именно.
Те, кто применяют это оружие (теракты – 24 Канал), а это оружие, которое применяется против России, должны понимать, что оно взаимно острое,
– заявил он.
Президент России среди приоритетов МВД назвал обеспечение общественного порядка, борьбу с экстремизмом и пресечение незаконной миграции. Путин попытался запугать россиян, заявив, что на территории страны-агрессора якобы действуют трансграничные криминальные синдикаты, которые "сотрудничают с зарубежными спецслужбами". Путин также заявил о "внутренних и внешних угрозах", которые якобы "часто переплетаются и направлены на сдерживание России".
Что говорила пропаганда Кремля о теракте в "Крокусе"
- Напомним, что россияне назначили виновными в стрельбе в "Крокус Сити Холл" нескольких граждан Таджикистана. Впоследствии приспешники Кремля попытались хоть как-то привязать этих "подозреваемых" к Украине. Так, в ФСБ заявили о мифическом "украинском следе".
- Перед этим "запасной президент" России Дмитрий Медведев пытался безосновательно обвинять нашу страну уже в день теракта, когда никаких подробностей еще не было известно. Он призвал к "уничтожению" всей украинской власти.
- Сам Путин ранее тоже обвинял Украину в теракте, не предоставив при этом никаких доказательств. Президент страны-агрессора заявлял, что исполнители теракта якобы двигались в сторону украинской границы, но их "всех нашли". Само обращение он записал только через сутки после инцидента.
- Недавно Москва уже официально обвинила Киев в "причастности" к теракту. МИД России требовало от Украины передать оккупантам главу СБУ Василия Малюка, "забыв" при этом о развязанной страной-агрессором полномасштабной войне против нашего государства.
- Кремлевская пропаганда также не забыла традиционно обвинить во всем "загнивающий Запад". Российский генерал-майор Владимир Овчинский на федеральном канале не так давно заявил, что западные спецслужбы якобы вживили чипы в мозги "террористам из Таджикистана" и дали им психотропные вещества.