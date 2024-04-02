После "Крокуса" Путин пригрозил терактами и оконфузился вместе с пропагандистами Кремля

Владимир Путин прокомментировал теракт в "Крокусе", который недавно произошел под Москвой. В его заявлении есть важный нюанс, который ставит российских пропагандистов в неудобное положение.

Владимир Путин снова отреагировал на теракт в "Крокусе", который произошел вечером 22 марта. На этот раз президент России сделал ряд достаточно общих заявлений и перечеркнул всю работу пропаганды Кремля.

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Что наговорил Путин

Российские пропагандисты неоднократно пытались обвинить Украину в этом теракте, несмотря на то, что ИГИЛ официально взяла на себя ответственность за него. Однако в своем недавнем выступлении Путин внезапно не стал демонизировать наше государство. Более того, он вообще не упоминал Украину и ограничился заявлениями без конкретики.

Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого преступления. Мы, безусловно, до них доберемся. В этой среде нет надежной агентуры. Там делают за деньги все, что угодно, руководствуясь не религиозными, не политическими соображениями, а только финансовыми. Любая информация легко покупается и продается,

– сказал Путин и не объяснил, о ком именно идет речь.

По его словам, российские власти оценивают действия всех служб и коммерческих организаций в контексте теракта в "Крокусе". При этом диктатор пригрозил терактами со стороны Москвы, однако снова не уточнил, кому именно.

Те, кто применяют это оружие (теракты – 24 Канал), а это оружие, которое применяется против России, должны понимать, что оно взаимно острое,

– заявил он.

Президент России среди приоритетов МВД назвал обеспечение общественного порядка, борьбу с экстремизмом и пресечение незаконной миграции. Путин попытался запугать россиян, заявив, что на территории страны-агрессора якобы действуют трансграничные криминальные синдикаты, которые "сотрудничают с зарубежными спецслужбами". Путин также заявил о "внутренних и внешних угрозах", которые якобы "часто переплетаются и направлены на сдерживание России".

Что говорила пропаганда Кремля о теракте в "Крокусе"