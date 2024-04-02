Після "Крокусу" Путін пригрозив терактами та осоромився разом із пропагандистами Кремля

Владімір Путін прокоментував теракт у "Крокусі", який нещодавно стався під Москвою. У його заяві є важливий нюанс, який ставить російських пропагандистів у незручне становище.

Владімір Путін знову відреагував на теракт у "Крокусі", який стався ввечері 22 березня. Цього разу президент Росії зробив низку досить загальних заяв та перекреслив всю роботу пропаганди Кремля.

До теми Не лише "ворожий" Вашингтон: "дружній" Тегеран теж попереджав Москву про загрозу теракту

Що наговорив Путін

Російські пропагандисти неодноразово намагалися звинуватити Україну в цьому теракті попри те, що ІДІЛ офіційно взяла на себе відповідальність за нього. Однак у своєму нещодавньому виступі Путін раптово не став демонізувати нашу державу. Ба більше, він узагалі не згадував Україну та обмежився заявами без конкретики.

Нам важливо встановити не лише безпосередніх виконавців, а й усі ланки ланцюжка, кінцевих злочинних бенефіціарів цього злочину. Ми, безумовно, до них дістанемося. У цьому середовищі немає надійної агентури. Там роблять за гроші все що завгодно, керуючись не релігійними, не політичними міркуваннями, а лише фінансовими. Будь-яка інформація легко купується та продається,

– сказав Путін та не пояснив, про кого саме йде мова.

За його словами, російська влада оцінює дії всіх служб та комерційних організацій у контексті теракту в "Крокусі". Водночас диктатор пригрозив терактами з боку Москви, однак знову не уточнив, кому саме.

Ті, хто застосовують цю зброю (теракти – 24 Канал), – а це зброя, яка застосовується проти Росії, – повинні розуміти, що вона взаємно гостра,

– заявив диктатор.

Президент Росії серед пріоритетів МВС назвав забезпечення громадського порядку, боротьбу з екстремізмом та припинення незаконної міграції. Путін спробував залякати росіян, заявивши, що на території країни-агресорки нібито діють транскордонні кримінальні синдикати, які "співпрацюють із закордонними спецслужбами". Путін також заявив про "внутрішні та зовнішні загрози", які буцімто "часто переплітаються та спрямовані на стримування Росії".

Що казала пропаганда Кремля про теракт у "Крокусі"