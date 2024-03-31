За словами росіянина, у всьому винні західні спецслужби, які вживили в мозок терористам із Таджикистану чипи. Про це Овчінскій заявив в ефірі пропагандистського "Першого каналу".
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Завдяки таким "високим технологіями" західні "куратори" нібито керували їхніми діями.
Їм відключили свідомість, там, швидше за все, у комплексі діяли, психотропні речовини, нейропсихологічне програмування і, можливо, чипи вставлені. Тому що зараз нейробіологія дозволяє керувати людиною. Наприклад, експерименти Ілона Маска, коли він із свиней робить людей,
– переконував Овчінскій у своїй маячні.
За його словами, йдеться про добре організований терористичний акт на рівні західних спецслужб, адже тільки вони мають такі засоби впливу на людей.
Росія не може визнати причетність ІДІЛ до теракту
- Кремль вперто намагається приплести Україну до теракту в торговому центрі "Крокус". Цей інцидент став приниженням для російських спецслужб. Зокрема особисто Путін ніяк не може змиритися, що Україна не причетна до теракту в "Крокусі". Він вже визнає, що це зробили радикальні ісламісти, проте водночас все одно приплітає до всього Україну.
- Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія знала про підготовку теракту щонайменше з 15 лютого. Є кілька варіантів, чому Кремль дозволив відбутися масовому вбивству росіян.
- Цікаво, що тепер поліція в різних містах Росії затримує людей через коментарі про теракт в "Крокусі". Їх звинувачують у підтримці тероризму.
- Аналітики Інституту вивчення війни підкреслюють, що непідтверджені звинувачення України в атаках можуть спричинити серйозні наслідки для Росії. Це може призвести до ігнорування реальної загрози з боку ісламістів та підірвати внутрішню безпеку країни.