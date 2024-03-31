За словами росіянина, у всьому винні західні спецслужби, які вживили в мозок терористам із Таджикистану чипи. Про це Овчінскій заявив в ефірі пропагандистського "Першого каналу".

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Завдяки таким "високим технологіями" західні "куратори" нібито керували їхніми діями.

Їм відключили свідомість, там, швидше за все, у комплексі діяли, психотропні речовини, нейропсихологічне програмування і, можливо, чипи вставлені. Тому що зараз нейробіологія дозволяє керувати людиною. Наприклад, експерименти Ілона Маска, коли він із свиней робить людей,

– переконував Овчінскій у своїй маячні.

За його словами, йдеться про добре організований терористичний акт на рівні західних спецслужб, адже тільки вони мають такі засоби впливу на людей.

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