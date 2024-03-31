По словам россиянина, во всем виноваты западные спецслужбы, которые вживили в мозг террористам из Таджикистана чипы. Об этом Овчинский заявил в эфире пропагандистского “Первого канала”.

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Благодаря таким "высоким технологиям" западные "кураторы" якобы руководили их действиями.

Им отключили сознание, там, скорее всего, в комплексе действовали, психотропные вещества, нейропсихологическое программирование и, возможно, чипы вставлены. Потому что сейчас нейробиология позволяет управлять человеком. Например, эксперименты Илона Маска, когда он из свиней делает людей,

– убеждал Овчинский в своем бреду.

По его словам, речь идет о хорошо организованном террористическом акте на уровне западных спецслужб, ведь только они имеют такие средства воздействия на людей.

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