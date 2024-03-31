По словам россиянина, во всем виноваты западные спецслужбы, которые вживили в мозг террористам из Таджикистана чипы. Об этом Овчинский заявил в эфире пропагандистского “Первого канала”.
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Благодаря таким "высоким технологиям" западные "кураторы" якобы руководили их действиями.
Им отключили сознание, там, скорее всего, в комплексе действовали, психотропные вещества, нейропсихологическое программирование и, возможно, чипы вставлены. Потому что сейчас нейробиология позволяет управлять человеком. Например, эксперименты Илона Маска, когда он из свиней делает людей,
– убеждал Овчинский в своем бреду.
По его словам, речь идет о хорошо организованном террористическом акте на уровне западных спецслужб, ведь только они имеют такие средства воздействия на людей.
Россия не может признать причастность ИГИЛ к теракту
- Кремль упорно пытается приплести Украину к теракту в торговом центре "Крокус". Этот инцидент стал унижением для российских спецслужб. В частности лично Путин никак не может смириться с тем, что Украина не причастна к теракту в "Крокусе". Он уже признает, что это сделали радикальные исламисты, однако в то же время все равно приплетает ко всему Украину.
- Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия знала о подготовке теракта минимум с 15 февраля. Есть несколько вариантов, почему Кремль позволил состояться массовому убийству россиян.
- Интересно, что теперь полиция в разных городах России задерживает людей из-за комментариев о теракте в "Крокусе". Их обвиняют в поддержке терроризма.
- Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что неподтвержденные обвинения Украины в атаках могут повлечь серьезные последствия для России. Это может привести к игнорированию реальной угрозы со стороны исламистов и подорвать внутреннюю безопасность страны.