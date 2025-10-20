Во время визита украинской делегации в Белый дом 17 октября спецпредставитель президента США Стив Уиткофф требовал отдать Донецкую область россиянам. Он даже использовал любимый аргумент Владимира Путина, мол, в регионе говорят преимущественно на русском языке.

В то же время Москва якобы готова уступить Украине часть оккупированных Запорожской и Херсонской областей. В эфире 24 Канала политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко назвал три причины, почему такой "обмен территориями" невозможен.

Интересно США уже могут разрабатывать план завершения войны в Украине, но есть нюанс, – политолог

Чем для России опасен "обмен территориями"?

Сейчас некоторые американские издания начали снова говорить об обмене территории Украины на территорию Украины. Передача украинских территорий России без боя, то есть тех территорий, которые еще не оккупированы, это неприемлемое предложение. Покровск, Купянск и большая агломерация Славянск-Краматорск – это непростые вопросы ни с политической, ни с гуманитарной точки зрения, как это пытается выдать Путин.

Эта история абсолютно абсурдна. Ее абсурдность даже не в том, что Путин хочет взять Донбасс – это очевидно, это его политические цели. А вот по Запорожской и Херсонской области это похоже на какие-то фантазии,

– сказал Буряченко.

По его словам, есть три конкретные причины, по которым "обмен", о котором пишут некоторые СМИ Соединенных Штатов, нереалистичен.

Первая причина – временно оккупированный Мелитополь является российским форпостом на Юге. Вторая – захваченная Запорожская атомная электростанция является элементом переговорного процесса по экономическому треку Кремля с Соединенными Штатами Америки. Напомним, что россияне даже говорили о совместном использовании атомной электростанции.

"Это карта, которую Россия точно не готова в любом случае отдавать", – заметил Буряченко.

И третья – не менее важная, это то, если Украина получит полный контроль над Запорожской и Херсонской областями, то это поставит под серьезную угрозу российскую военную логистику в Крым.

Что известно о новом предложении Путина?