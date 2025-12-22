Надо воспользоваться, – политолог заметил, как Путин подставился громким заявлением

Путин провел "прямую линию", подводя итоги 2025 года. Среди обсуждаемых тем – российско-украинская война. Ничего существенно нового российский диктатор не озвучил. Мирные переговоры, к которым так стремится Трамп, глава Кремля завел в тупик.

Об этом в разговоре с 24 Каналом подчеркнул политолог Владимир Фесенко, отметив, что компромисса в территориальном вопросе нет, ведь Россия в 2014 году аннексировала Крым, а в 2022-м внесла еще четыре украинские области в свою конституцию.

Какой аргумент теперь имеет Украина в разговоре с США?

Политолог объяснил, что украинская переговорная группа должна постоянно напоминать американцам, что то, во что они поверили (что якобы достаточно вывести ВСУ с Донбасса и война закончится) – не соответствует действительности. Фесенко подчеркнул, что давно было понятно, что на одном лишь Донбассе Путин не остановится. Во время своей "прямой линии" он это публично подтвердил.

Российский диктатор озвучил, что Россия якобы готова договариваться, На самом же деле она будет это делать только на своих условиях. Путин хочет получить всю Донетчину, заявляя, что либо Украина ее отдаст (выведя оттуда в одностороннем порядке свои войска), или он продолжит воевать против нее.

Путин не скрывает, что потребует, чтобы ему еще отдали часть Запорожской и Херсонской областей. Россия этого хотела и раньше. Это, по словам политолога, был очевидный ход: если Украина выводит войска с Донбасса, то следующий шаг – неизбежен, от нее начнут требовать сделать то же самое по Херсонщине и Запорожью.

Сейчас он это публично подтвердил и хорошо, что Путин об этом вспомнил. Этим его заявлением надо воспользоваться. Когда американцы, в частности Уиткофф, будет говорить нам, чтобы мы согласились на вывод войск с Донбасса и тогда война закончится, надо ссылаться на заявление Путина. А тот говорит иначе,

– озвучил Фесенко.

Политолог убежден, что слова главы Кремля могут стать аргументом в спорах Украины с США во время переговоров. Ведь американцы уверяют украинскую сторону в том, что как только ВСУ выйдут из Донецкой области, боевые действия Россия прекратит. Это ошибочное мнение, на что указывает сам Путин.

"Позиция России не изменилась. Не надо выделять эту его "прямую линию", как нечто необычное. Оценивать его заявления нужно контекстно. Все последнее время его появления в военной форме на различных совещаниях, публичные заявления из-за рубежа свидетельствуют о том, что Россия не собирается прекращать войну", – подытожил Фесенко.

Заметьте! Аналитик-международник Александр Демченко обратил внимание на другие заявления Путина, которые тот сделал во время совещания с генералами. Глава Кремля, по его убеждению, не хочет сейчас переговоров, потому что наметил планы увеличить численность армии, форсировать линию фронта и забрать себе "серые зоны".

