Треба скористатись, – політолог зауважив, як Путін підставився гучною заявою

Путін провів "пряму лінію", підбиваючи підсумки 2025 року. Серед обговорюваних тем – російсько-українська війна. Нічого суттєво нового російський диктатор не озвучив. Мирні переговори, яких так прагне Трамп, очільник Кремля завів у глухий кут.

На цьому у розмові з 24 Каналом наголосив політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що компромісу у територіальному питанні немає, адже Росія у 2014 році анексувала Крим, а у 2022-му внесла ще чотири українські області до своєї конституції.

Який аргумент тепер має Україна у розмові з США?

Політолог пояснив, що українська переговорна група має постійно нагадувати американцям, що те, у що вони повірили (що нібито достатньо вивести ЗСУ з Донбасу і війна закінчиться) – не відповідає дійсності. Фесенко підкреслив, що давно було зрозуміло, що на одному лише Донбасі Путін не зупиниться. Під час своєї "прямої лінії" він це публічно підтвердив.

Російський диктатор озвучив, що Росія нібито готова домовлятися, насправді ж вона буде це робити тільки на своїх умовах. Путін хоче отримати всю Донеччину, заявляючи, що або Україна її віддасть (вивівши звідти в односторонньому порядку свої війська), або він продовжить воювати проти неї.

Путін не приховує, що вимагатиме, щоб йому ще віддали частину Запорізької та Херсонської областей. Росія цього хотіла й раніше. Це, зі слів політолога, був очевидний хід: якщо Україна виводить війська з Донбасу, то наступний крок – неминучий, від неї почнуть вимагати зробити те саме щодо Херсонщини й Запоріжжя.

Зараз він це публічно підтвердив і добре, що Путін про це згадав. Цією його заявою треба скористатись. Коли американці, зокрема Віткофф, казатиме нам, щоб ми погодились на виведення військ з Донбасу й тоді війна закінчиться, треба посилатися на заяву Путіна. А той каже інакше,

– озвучив Фесенко.

Політолог переконаний, що слова очільника Кремля можуть стати аргументом у суперечках України з США під час переговорів. Адже американці запевняють українську сторону в тому, що як тільки ЗСУ вийдуть з Донецької області, бойові дії Росія припинить. Це хибна думка, на що вказує сам Путін.

"Позиція Росії не змінилася. Не треба виокремлювати цю його "пряму лінію", як щось незвичайне. Оцінювати його заяви потрібно контекстно. Увесь останній час його появи у військовій формі на різних нарадах, публічні заяви з-за кордону свідчать про те, що Росія не збирається припиняти війну", – підсумував Фесенко.

Зауважте! Аналітик-міжнародник Олександр Демченко звернув увагу на інші заяви Путіна, які той зробив під час наради з генералами. Очільник Кремля, за його переконанням, не хоче зараз переговорів, бо намітив плани збільшити чисельність армії, форсувати лінію фронту та забрати собі "сірі зони".

Що ще озвучив Путін під час "прямої лінії"?