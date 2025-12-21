Уже декілька тижнів в Україні обговорюють можливість проведення виборів. Як зауважив 24 Каналу політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, російський диктатор вирішив використати це на свою користь.
"Володимир Путін проговорився про історію з "виборами в Україні", яку намагається просунути Росія. Очільник Кремля фактично визнав, що у цей день вони готові не бити по українських містах", – зауважив політолог.
Яку хитру ідею намагається протягнути Путін?
Окрім цивільних у містах, є ще багато військових на фронті. Незрозуміло як вони мають голосувати. Ще один цікавий момент полягає в тому, що Путін хоче, аби в голосуванні також брали участь українці, які живуть у Росії.
Спершу росіяни забирали в людей на окупованих територіях паспорти, змушували отримувати російське громадянство, але на час виборів хочуть, щоб вони знову стали українськими громадянами.
Зрозуміло, що Кремль прагне, аби люди підтримали їхніх кандидатів. Тож це черговий хитрий хід з боку Росії. Так само як і їхній "мирний план", який передбачає капітуляцію України,
– наголосив Ігор Ейдман.
Отже, Путін хоче завдати подвійного удару: змусити Україну віддати свої території, а також дестабілізувати політичну ситуацію через вибори.
Російський диктатор намагався тиснути через Дональда Трампа, але поки його тиск ні до чого не призвів. Київ не погоджується на умови капітуляції. До того ж важливо, що європейці домоглися присутності під час переговорів. Це свідчить про те, що Україна має підтримку.
Що відомо про можливі вибори в Україні?
- Першим цю ідею озвучив американський президент Дональд Трамп. Він наголосив, що демократія неможлива без виборів, а їх в Україні "давно не проводили". Тому навіть попри повномасштабну війну, наполіг, аби голосування все-таки організували.
- Після цього Володимир Зеленський заявив, що готовий до виборів, але партнери, зокрема США, мають гарантувати безпеку для українців. За словами президента, поки незрозуміло, як можна голосувати під постійними ударами Росії та як це мають зробити військові.
- Попри це, він звернувся до депутатів з проханням підготувати механізм виборів в умовах воєнного стану. Для цього потрібні зміни у законодавстві. Також президент наголосив, що підтримує вибори, але поки ніхто не може сказати, як зробити це чесно й безпечно, щоб "росіяни не повбивали наших людей на дільницях"