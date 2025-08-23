Жалеет о скандале: православный архиепископ Аляски извинился за встречу с Путиным
- Архиепископ Аляски Алексий извинился за встречу с Путиным 15 августа, которую организовал без разрешения Синода, объяснив это гостеприимством и стремлением к миру.
- Официальная позиция Православной церкви в Америке остается неизменной – осуждение войны в Украине и призыв к ее немедленному прекращению.
В пятницу, 15 августа, Владимир Путин посетил Аляску для переговоров с Дональдом Трампом. После с российским президентом встретился архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексей.
В конце концов, иерарх попросил прощения. Об этом говорится в его заявлении от 22 августа на сайте Православной церкви в Америке, передает 24 Канал.
Как архиепископ Аляски объяснил встречу с Путиным?
По уточнению предстоятеля ПЦА митрополита Тихона, архиепископ встретился с Путиным по собственной инициативе и без благословения Синода. Официальная позиция церкви не менялась – она, по-прежнему, осуждает войну в Украине и призывает к немедленному ее прекращению.
Сам Алексей объяснил свой поступок чувством гостеприимства и мотивами стремления к миру. Он также рассказал, что с тех пор неоднократно слышал упреки из-за якобы упущенной возможности обратиться к главе Кремля непосредственно со словами о необходимости мира.
Справка: Православная церковь в Америке – автокефальная, то есть независимая от других поместных церквей, в том числе и РПЦ. Ее прихожанами являются православные жители США и Канады, среди которых есть выходцы из Украины.
Хочу выразить искренние извинения тем, кто испытал боль, страдания или смущение из-за моих действий в последние дни. Я глубоко сожалею о скандале, который вызвал,
– написал иерарх.
Напомним, встреча с российским диктатором состоялась на мемориальном кладбище в Анкоридже. Священник и Путин обменялись подарками – иконами.
Как Путина встречали в США?
- В NBC News написали, что хозяина Кремля в США встретили гораздо теплее, чем Владимира Зеленского в Белом доме. В Анкоридже для Путина даже постелили красную дорожку.
- Среди американской делегации в центре внимания оказалась женщина, которая якобы "очаровала" российского президента, заставив его улыбнуться перед отлетом. Это была Моника Кроули, которая координирует и создает детальные программы дипломатических визитов.
- Американский президент вручил Путину письмо от первой леди – Мелании Трамп. Она призвала защитить украинских детей, похищенных с оккупированных территорий.