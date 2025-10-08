Владимир Путин 8 октября прибыл в Душанбе, где его должны были бы задержать по ордеру МУС на арест. В Таджикистане диктатор примет участие в саммите "Центральная Азия –Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.

Президент России проведет там три дня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ RT.

Что известно о визите Путина в Таджикистан?

Российский президент Владимир Путин прибыл в Душанбе, столицу Таджикистана, для участия в саммите "Центральная Азия – Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.

Российский диктатор прилетел в Таджикистан: смотрите видео

С трапа самолета Путина встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Прибытие Путина в Душанбе: смотрите видео

Диктатора в аэропорту Душанбе встречали с красной ковровой дорожкой да еще и сразу двумя дорогами из цветов.

Как встречали Путина: смотрите видео

Первым пунктом программы лидера России стало возложение венка к памятнику Исмоилу Сомони, основателю первого таджикского государственного образования. Монумент расположен на площади Дусты (Дружбы) в центре Душанбе.

Путин возложил венки в Душанбе: смотрите видео

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время своего визита.

Сам факт проведения встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты,

– сказал Песков.

Кроме того, он добавил, что настрой российской стороны на предстоящую встречу "позитивный".

Также Владимир Путин и Эмомали Рахмон перед неформальным обедом посетили ботанический сад "Ирам" в Душанбе.

Путин и Рахмон в Душанбе: смотрите видео

Справка. Таджикистан ратифицировал Римский устав, потому обязан выполнять решения Международного уголовного суда. Еще в 2023 году МКС выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в незаконном перемещении и депортации населения, в том числе детей, с оккупированных территорий Украины в Россию.

