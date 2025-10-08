Володимир Путін 8 жовтня прибув до Душанбе, де його мали б затримати за ордером МКС на арешт. У Таджикистані диктатор візьме участь у саміті "Центральна Азія – Росія" та засіданні Ради глав держав СНД.

Президент Росії проведе там три дні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ RT.

Що відомо про візит Путіна в Таджикистан?

Російський президент Володимир Путін прибув до Душанбе, столиці Таджикистану, для участі у саміті "Центральна Азія – Росія" та засіданні Ради глав держав СНД.

Російський диктатор прилетів до Таджикистану: дивіться відео

З трапа літака Путіна зустрів президент Таджикистану Эмомалі Рахмон.

Прибуття Путіна в Душанбе: дивіться відео

Диктатора в аеропорту Душанбе зустрічали з червоною килимовою доріжкою та ще й одразу двома дорогами з квітів.

Як зустрічали Путіна: дивіться відео

Першим пунктом програми лідера Росії стало покладання вінка до пам'ятника Ісмоїлу Сомоні, засновнику першого таджицького державного утворення. Монумент розташований на площі Дусти (Дружби) у центрі Душанбе.

Путін поклав вінки у Душанбе: дивіться відео

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін проведе зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим під час свого візиту.

Сам факт проведення зустрічі говорить про намір двох лідерів обговорити всі нагальні моменти,

– сказав Пєсков.

Крім того, він додав, що настрій російської сторони на майбутню зустріч "позитивний".

Також Володимир Путін та Емомалі Рахмон перед неформальним обідом відвідали ботанічний сад "Ірам" у Душанбе.

Путін та Рахмон у Душанбе: дивіться відео

Довідка. Таджикистан ратифікував Римський статут, тому зобов'язаний виконувати рішення Міжнародного кримінального суду. Ще у 2023 році МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна за підозрою в незаконному переміщенні та депортації населення, в тому числі дітей, з окупованих територій України до Росії.

Що відомо про останні візити Путіна?