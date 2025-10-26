Путин посетил командный пункт группировки войск и заслушал доклад об "успехах" в войне
- Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба и командующими.
- Российский диктатор заявил об окончании испытаний ракеты "Буревестник" и отметил высокий уровень ядерных сил России.
Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировок, участвующих в войне против Украины.
Соответствующую информацию в воскресенье, 26 октября, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет 24 Канал. Диктатору, в частности, доложили о якобы новом "окружении" ВСУ на нескольких направлениях.
Что известно о визите Путина?
По данным пропагандистских СМИ, российские командующие доложили, что на Купянском направлении в окружении якобы находится до 5 тысяч украинских военных, а на Красноармейском – 5,5 тысяч военных.
Заметим. В американском ISW сообщили, что украинские войска недавно продвинулись на Купянском направлении.
Отмечается, что он якобы поручил принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ для минимизации человеческих жертв, потому что якобы "армия России всегда относилась к противнику с милосердием".
Путину доложили о ситуации на фронте: смотрите видео
Также диктатор заявил об окончании испытаний ракеты "Буревестник", которая, по его словам, является "уникальным изделием, которого нет ни у кого в мире". Он добавил, что ключевые цели по испытаниям ракеты достигнуты.
Ядерные силы России находятся на самом высоком уровне в мире,
– заявил он.
Какова ситуация на фронте на самом деле?
- По данным ISW, украинские и российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении, и вблизи Великомихайловки. Также вероятно есть успехи ВСУ в тактических районах Константиновка-Дружковка и Доброполье.
- В DeepState сообщили, что Силы обороны освободили Кучеров Яр, Сухецкое и Затишок в Донецкой области. Кроме того, украинские военные заставили оккупантов отступить вблизи Никаноровки, Нового Шахового и в Федоровке.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно посетил Покровское направление, где встретился с командирами и отметил недопустимость искажения информации о боевой ситуации.