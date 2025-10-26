Путин посетил командный пункт группировки войск и заслушал доклад об "успехах" в войне

Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировок, участвующих в войне против Украины.

Соответствующую информацию в воскресенье, 26 октября, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет 24 Канал. Диктатору, в частности, доложили о якобы новом "окружении" ВСУ на нескольких направлениях.

Смотрите также Путин снова пугает ядерным оружием: в России заявили об испытаниях ракеты "Буревестник"

Что известно о визите Путина?

По данным пропагандистских СМИ, российские командующие доложили, что на Купянском направлении в окружении якобы находится до 5 тысяч украинских военных, а на Красноармейском – 5,5 тысяч военных.

Заметим. В американском ISW сообщили, что украинские войска недавно продвинулись на Купянском направлении.

Отмечается, что он якобы поручил принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ для минимизации человеческих жертв, потому что якобы "армия России всегда относилась к противнику с милосердием".

Путину доложили о ситуации на фронте: смотрите видео

Также диктатор заявил об окончании испытаний ракеты "Буревестник", которая, по его словам, является "уникальным изделием, которого нет ни у кого в мире". Он добавил, что ключевые цели по испытаниям ракеты достигнуты.

Ядерные силы России находятся на самом высоком уровне в мире,

– заявил он.

Какова ситуация на фронте на самом деле?