Путін відвідав командний пункт угруповання військ і заслухав доповідь про "успіхи" у війні

Володимир Путін відвідав один із пунктів управління об'єднаного угруповання військ і провів нараду з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим та командувачами угруповань, які беруть участь у війні проти України.

Відповідну інформацію у неділю, 26 жовтня, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише 24 Канал. Диктатору, зокрема, доповіли про нібито нове "оточення" ЗСУ на кількох напрямках.

Що відомо про візит Путіна?

За даними пропагандистських ЗМІ, російські командувачі доповіли, що на Куп'янському напрямку в оточенні нібито перебуває до 5 тисяч українських військових, а на Червоноармійському – 5,5 тисяч військових.

Зауважимо. В американському ISW повідомили, що українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку.

Зазначається, що він буцімто доручив вжити заходів для забезпечення умов здачі в полон військових ЗСУ для мінімізації людських жертв, бо нібито "армія Росії завжди ставилася до супротивника з милосердям".

Також диктатор заявив про закінчення випробувань ракети "Буревісник", яка, за його словами, є "унікальним виробом, якого немає ні в кого у світі". Він додав, що ключових цілей із випробувань ракети досягнули.

Ядерні сили Росії перебувають на найвищому рівні у світі,

– заявив він.

Яка ситуація на фронті насправді?