Путін відвідав командний пункт угруповання військ і заслухав доповідь про "успіхи" у війні
- Путін відвідав пункт управління об'єднаного угруповання військ і провів нараду з начальником Генштабу та командувачами.
- Російський диктатор заявив про закінчення випробувань ракети "Буревісник" і наголосив на високому рівні ядерних сил Росії.
Володимир Путін відвідав один із пунктів управління об'єднаного угруповання військ і провів нараду з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим та командувачами угруповань, які беруть участь у війні проти України.
Відповідну інформацію у неділю, 26 жовтня, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише 24 Канал. Диктатору, зокрема, доповіли про нібито нове "оточення" ЗСУ на кількох напрямках.
Що відомо про візит Путіна?
За даними пропагандистських ЗМІ, російські командувачі доповіли, що на Куп'янському напрямку в оточенні нібито перебуває до 5 тисяч українських військових, а на Червоноармійському – 5,5 тисяч військових.
Зауважимо. В американському ISW повідомили, що українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку.
Зазначається, що він буцімто доручив вжити заходів для забезпечення умов здачі в полон військових ЗСУ для мінімізації людських жертв, бо нібито "армія Росії завжди ставилася до супротивника з милосердям".
Путіну доповіли про ситуацію на фронті: дивіться відео
Також диктатор заявив про закінчення випробувань ракети "Буревісник", яка, за його словами, є "унікальним виробом, якого немає ні в кого у світі". Він додав, що ключових цілей із випробувань ракети досягнули.
Ядерні сили Росії перебувають на найвищому рівні у світі,
– заявив він.
Яка ситуація на фронті насправді?
- За даними ISW, українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку, і поблизу Великомихайлівки. Також імовірно є успіхи ЗСУ в тактичних районах Костянтинівка-Дружківка та Добропілля.
- У DeepState повідомили, що Сили оборони звільнили Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок на Донеччині. Крім того, українські військові змусили окупантів відступити поблизу Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно відвідав Покровський напрямок, де зустрівся з командирами та наголосив на недопустимості викривлення інформації про бойову ситуацію.