ПВО и Tomahawk в частности: СМИ назвали приоритетные вопросы на встрече Зеленского и Трампа
- Зеленский и Трамп обсудят передачу Tomahawk и ситуацию с российскими обстрелами на встрече в Вашингтоне.
- Киев ожидает разрешения от Трампа на получение дальнобойных ракет для изменения ситуации на поле боя.
Журналисты узнали, о чем будут говорить президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Речь пойдет о важных для Украины вопросах по обороне.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Смотрите также Визит Зеленского в США и встреча с Трампом: главные заявления лидеров
О чем будут говорить Зеленский и Трамп?
Собеседник Общественного рассказал, что во время встречи в Вашингтоне в пятницу, 17 октября, президенты США и Украины будут обсуждать передачу Tomahawk, усиление противовоздушной обороны и ситуацию в энергетике.
Это три приоритетных вопроса, которые важны для Владимира Зеленского. Также по словам источника, Дональд Трамп может поднять вопрос подготовки переговоров Зеленского и Путина в Будапеште. Белый дом хочет, чтобы встреча президентов состоялась как можно скорее.
Реально ли предоставление Tomahawk для Украины?
Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что партнеры иногда отказывают в военной помощи Украине, одна впоследствии их ответ по этому поводу менялся на "да". По мнению дипломата, так же будет с ракетами Tomahawk. Он отметил, что во время разговора Трампа и Зеленского решения еще не будет, однако предметный разговор состоится.
Для чего Зеленский и Трамп проводят переговоры в Вашингтоне?
- Как рассказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, Киев хочет видеть решительные шаги в поставке вооруженной поддержки от партнеров. В частности ожидается разрешение от Дональда Трампа на получение дальнобойных ракет Tomahawk, которые, по мнению Ермака, смогут изменить ситуацию на поле боя.
- Дональд Трамп, кажется, изменил позицию в отношении Украины и России после ссоры с Владимиром Зеленский в Овальном кабинете. Теперь американский лидер видит, что в Украине продолжается не простой конфликт, а большая затяжная война.
- Встреча в Вашингтоне 17 октября является продолжением двух телефонных разговоров президентов. Тогда они говорили об обстрелах энергетики Украины, а также о поставках и закупке вооружения.