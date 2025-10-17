Журналисты узнали, о чем будут говорить президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Речь пойдет о важных для Украины вопросах по обороне.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также Визит Зеленского в США и встреча с Трампом: главные заявления лидеров

О чем будут говорить Зеленский и Трамп?

Собеседник Общественного рассказал, что во время встречи в Вашингтоне в пятницу, 17 октября, президенты США и Украины будут обсуждать передачу Tomahawk, усиление противовоздушной обороны и ситуацию в энергетике.

Это три приоритетных вопроса, которые важны для Владимира Зеленского. Также по словам источника, Дональд Трамп может поднять вопрос подготовки переговоров Зеленского и Путина в Будапеште. Белый дом хочет, чтобы встреча президентов состоялась как можно скорее.

Реально ли предоставление Tomahawk для Украины?

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что партнеры иногда отказывают в военной помощи Украине, одна впоследствии их ответ по этому поводу менялся на "да". По мнению дипломата, так же будет с ракетами Tomahawk. Он отметил, что во время разговора Трампа и Зеленского решения еще не будет, однако предметный разговор состоится.

Для чего Зеленский и Трамп проводят переговоры в Вашингтоне?