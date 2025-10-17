ППО та "Томагавки" зокрема: ЗМІ назвали пріоритетні питання на зустічі Зеленського та Трампа
- Зеленський і Трамп обговорять передачу Tomahawk та ситуацію з російськими обстрілами на зустрічі у Вашингтоні.
- Київ очікує на дозвіл від Трампа на отримання далекобійних ракет для зміни ситуації на полі бою.
Журналісти дізналися, про що говоритимуть президенти Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Мова йтиме про важливі для України питання щодо оборони.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Про що говоритимуть Зеленський і Трамп?
Співрозмовник Суспільного розповів, що під час зустрічі у Вашингтоні в п'ятницю, 17 жовтня, президенти США та України обговорюватимуть передачу Tomahawk, посилення протиповітряної оборони та ситуацію в енергетиці.
Це три пріоритетні питання, які важливі для Володимира Зеленського. Також за словами джерела, Дональд Трамп може порушити питання підготовки переговорів Зеленського та Путіна в Будапешті. Білий дім хоче, аби зустріч президентів відбулася якомога швидше.
Чи реальне надання Tomahawk для України?
Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що партнери іноді відмовляють у воєнній допомозі Україні, одна згодом їхня відповідь щодо цього змінювалась на "так". На думку дипломата, так само буде з ракетами Tomahawk. Він зазначив, що під час розмови Трампа й Зеленського рішення ще не буде, однак предметна розмова відбудеться.
Для чого Зеленський і Трамп проводять переговори в Вашингтоні?
- Як розповів керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, Київ хоче бачити на рішучі кроки в постачанні збройної підтримки від партнерів. Зокрема очікується дозвіл від Дональда Трампа на отримання далекобійних ракет Tomahawk, які, на думку Єрмака, зможуть змінити ситуацію на полі бою.
- Дональд Трамп, здається, змінив позицію щодо України та Росії після сварки з Володимиром Зеленський в Овальному кабінеті. Тепер американський лідер бачить, що в Україні триває не простий конфлікт, а велика затяжна війна.
- Зустріч у Вашингтоні 17 жовтня є продовженням двох телефонних розмов президентів. Тоді вони говорили про обстріли енергетики України, а також про постачання й закупівлю озброєння.