ППО та "Томагавки" зокрема: ЗМІ назвали пріоритетні питання на зустічі Зеленського та Трампа

Журналісти дізналися, про що говоритимуть президенти Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Мова йтиме про важливі для України питання щодо оборони.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Про що говоритимуть Зеленський і Трамп?

Співрозмовник Суспільного розповів, що під час зустрічі у Вашингтоні в п'ятницю, 17 жовтня, президенти США та України обговорюватимуть передачу Tomahawk, посилення протиповітряної оборони та ситуацію в енергетиці.

Це три пріоритетні питання, які важливі для Володимира Зеленського. Також за словами джерела, Дональд Трамп може порушити питання підготовки переговорів Зеленського та Путіна в Будапешті. Білий дім хоче, аби зустріч президентів відбулася якомога швидше.

Чи реальне надання Tomahawk для України?

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що партнери іноді відмовляють у воєнній допомозі Україні, одна згодом їхня відповідь щодо цього змінювалась на "так". На думку дипломата, так само буде з ракетами Tomahawk. Він зазначив, що під час розмови Трампа й Зеленського рішення ще не буде, однак предметна розмова відбудеться.

Для чого Зеленський і Трамп проводять переговори в Вашингтоні?