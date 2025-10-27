Кремль боится атак: военный обозреватель заметил интересную деталь в Московской ПВО

Россия пытается создать вокруг Москвы плотное кольцо обороны из комплексов С-300 и С-400. Однако даже многоуровневая система не способна гарантировать защиту столицы от масштабных или скоординированных атак.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала отметил, что концентрация новейших систем вокруг Москвы лишь обнажает другие направления. По его словам, такие действия показывают страх Кремля перед возможными ударами и слабость российской обороны в целом.

Насколько эффективна московская система ПВО?

Спутниковые снимки показали, что комплексы С-300 и С-400 образуют кольцо вокруг Москвы. Российские военные позиционируют эту систему как многоуровневую оборону, способную защитить столицу от любых атак.



Ни одна система не гарантирует стопроцентной защиты. ПВО это не отдельный комплекс, а сочетание раннего обнаружения, распознавания целей и достаточной огневой мощи на всех дальностях,

– сказал Шарп.

Настоящую эффективность таких систем определяет практика. Успешность обороны зависит не от количества установок, а от того, насколько согласованно они работают. Именно это станет главным испытанием для Москвы в случае масштабной атаки.

Почему Москва концентрирует системы ПВО вокруг столицы?

Россия продолжает наращивать оборону в центральных районах, размещая новые комплексы С-400 даже в жилых зонах. Это свидетельствует о страхе перед возможными ударами и желание обезопасить политическое руководство, а не промышленные или военные объекты. Такая тактика демонстрирует, что главным приоритетом для Кремля остается собственная безопасность.

Масса средств ПВО расположена вокруг Москвы, а значит, этих средств нет в других местах. Они не прикрывают НПЗ, которые подвергаются атакам, и не защищают войска на линии фронта,

– сказал обозреватель.

Концентрация обороны возле столицы ослабляет другие направления. Военные ресурсы распределяются неравномерно, что открывает новые уязвимые участки для украинских ударов. Сосредоточенность Кремля на самозащите снижает эффективность всей системы обороны страны.

Мощная ПВО не гарантирует безопасности Москве

Несмотря на многочисленные установки вокруг столицы, российская система обороны остается уязвимой. Она создана как теоретическая модель, но ее эффективность в реальных условиях еще не проверена. Во время массированного нападения координация и скорость реагирования часто оказываются решающими, а не количество ракет или радаров.

Если украинцы примут решение наносить масштабные удары по Москве, это станет настоящим тестом для этой системы. Результат будет виден сразу, потому что скрыть попадание в пределах столицы или области невозможно,

– сказал Шарп.

Российское командование осознает, что предстоящая проверка неизбежна. Поэтому нынешнее укрепление ПВО является скорее попыткой выиграть время и уменьшить панику среди населения. Такой страх лишь подчеркивает неуверенность в собственных силах и зависимость от техники, эффективность которой докажет только практика.

Что означает усиление обороны Москвы?

Массовое развертывание систем ПВО вокруг российской столицы стало показателем страха перед новой фазой войны. Москва готовится к сценариям, в которых удары могут достигать политического центра страны. Это заставляет власть признавать: украинские дроны уже изменили ощущение безопасности даже в сердце России.

Россия на самом деле серьезно относится к украинским угрозам и возможностям. Они понимают, что рано или поздно чиновникам придется сидеть в бомбоубежищах, если удары по украинским объектам продолжатся,

– отметил обозреватель.

Символическая неприкосновенность Москвы разрушена. Война, которую Кремль начинал далеко от своих границ, постепенно приближается к самому центру. Это не только военный, но и психологический перелом, демонстрирующий хрупкость российского мифа о всесильной обороне.

