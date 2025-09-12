На Киевщину ночью 12 сентября залетели дроны врага. Начали работу силы противовоздушной обороны.

Об этом информирует Киевская ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология атаки Россия запустила по Украине "Шахеды": где сейчас движутся вражеские БпЛА

Атака на Киевскую область 12 сентября: что известно?

Воздушная тревога в Киевской области в некоторых районах началась с 04:58. Из сообщений Воздушных сил стало известно, что в регион залетели ударные БпЛА врага.

Киевская областная военная администрация проинформировала граждан в социальных сетях о работе сил противовоздушной обороны в регионе. Также традиционно предостерегла от фотографирования работы защитников и предупредила о необходимости заботиться о собственной безопасности.

Обратите внимание, оперативно о воздушных тревогах, ракетную угрозу или от ударных БпЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграме 24 Канала.

Где еще раздавались взрывы ночью 12 сентября?