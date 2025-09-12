На Київщину вночі 12 вересня залетіли дрони ворога. Почали роботу сили Протиповітряної оборони.

Про це інформує Київська ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Атака на Київщину 12 вересня: що відомо?

Повітряна тривога у Київській області в деяких районах почалася з 04:58. З повідомлень Повітряних сил стало відомо, що до регіону залетіли ударні БпЛА ворога.

Київська обласна військова адміністрація проінформувала громадян у соціальних мережах про роботу сил Протиповітряної оборони у регіоні. Також традиційно застерегла від фотографування роботи захисників та попередила про необхідність дбати про власну безпеку.

Де ще лунали вибухи вночі 12 вересня?