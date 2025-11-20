Храпчинский назвал наиболее эффективный и дешевый способ сбивать российские дроны и ракеты

Россия усиливает обстрелы Украины и модернизирует свои средства нападения. В этом контексте звучат разговоры о том, как улучшить возможность перехватывать вражеские цели.

Бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что нужно действовать в соответствии с условиями затяжной войны. Наше мышление должно быть стратегическим.

В чем сейчас ключевая проблема?

Если рассмотреть пример с дроном-перехватчиком, то для эффективной работы на него устанавливают дневную и ночную камеры, увеличивают скорость. Этим самым мы существенно удорожаем средство, которое потом летит в "Шахед" и уничтожается.

"Есть ракета Tamir, которая является одним из элементов "Железного купола" Израиля. Она стоит 50 тысяч долларов. Эта ракета не имеет сложных систем наведения, Условно говоря, средства радиолокации и качественная система детекции с качественными баллистическими калькуляторами – наводят эту дешевую ракету на цель, которую надо перехватить", – объяснил Анатолий Храпчинский.

Также можем рассмотреть современную французскую систему, которая противодействует КАБам, когда, например, будет использоваться "рой дронов". Он будет создавать в воздухе минное поле. Но в нем один дрон стоит 2000 долларов.

Обратите внимание! Украина разрабатывает технологию "роев дронов". Ее смогут увидеть в 2025 году. Ранее СМИ сообщали, что "рой", в который будет входить 7 дронов, сможет взаимодействовать внутри между собой и уничтожать вражескую технику.

"В среднем во время разлета обломков и шрапнели – на одну цель надо использовать от 20 до 50 дронов. Условно, это уже 100 тысяч долларов. Уничтожение "Шахеда" установкой "Гепард" стоит 15 тысяч долларов. Поэтому иногда, пытаясь создать дешевую вещь, мы создаем гораздо более дорогую и неперспективную", – отметил Анатолий Храпчинский.

Условно говоря, изменение воздушной цели приведет к тому, что нам придется искать новые алгоритмы перехвата, а при этом мы могли бы просто внести новый алгоритм в систему детекции.

Тогда удастся использовать перехват, в котором заложены уже имеющиеся возможности. Здесь мы говорим не о "догнать воздушную цель," а о том, чтобы "выйти встречным курсом".

Каким способ будет действенным?

Стратегическое мышление очень важно. Анатолий Храпчинский отметил, что мы должны понять, что это война "вдолгую". Поэтому Украина вынуждена искать инструменты, которые будут работать. То есть, условно говоря, как мы можем модернизировать, а не создавать новое средство.

Поэтому унификация, стандартизация является единственной стратегией развития ВПК. Также важно принятие европейских законодательных норм по экспорту вооружения. Мы должны подписать соответствующий закон,

– подчеркнул заместитель директора компании по производству средств РЭБ.

Украине нужно играть по европейским правилам и договариваться о совместных возможностях на равных условиях. Ведь мы имеем безупречный опыт борьбы в условиях новой современной войны. Ни одна страна в мире, к сожалению, кроме России, такого опыта не имеет.

Поэтому, когда мы говорим о некоторых видах вооружения, надо искать "спичечный коробок", который будет спасать от этого. Потому что от каждого средства поражения есть своя защита.

Россия продолжает атаки по Украине