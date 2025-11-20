Храпчинський назвав найбільш ефективний і дешевий спосіб збивати російські дрони та ракети

Росія посилює обстріли України та модернізує свої засоби нападу. У цьому контексті лунають розмови про те, як покращити можливість перехоплювати ворожі цілі.

Колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що потрібно діяти відповідно до умов затяжної війни. Наше мислення має бути стратегічним.

У чому зараз ключова проблема?

Якщо розглянути приклад з дроном-перехоплювачем, то для ефективної роботи на нього встановлюють денну та нічну камери, збільшують швидкість. Цим самим ми суттєво здорожчуємо засіб, який потім летить у "Шахед" і знищується.

"Є ракета Tamir, яка є одним з елементів "Залізного купола" Ізраїлю. Вона коштує 50 тисяч доларів. Ця ракета не має складних систем наведення, Умовно кажучи, засоби радіолокації та якісна система детекції з якісними балістичними калькуляторами – наводять цю дешеву ракету на ціль, яку треба перехопити", – пояснив Анатолій Храпчинський.

Також можемо розглянути сучасну французьку систему, яка протидіє КАБам, коли, наприклад, буде використовуватися "рій дронів". Він створюватиме у повітрі мінне поле. Але в ньому один дрон коштує 2000 доларів.

Зверніть увагу! Україна розробляє технологію "роїв дронів". Її зможуть побачити у 2025 році. Раніше ЗМІ повідомляли, що "рій", до якого входитиме 7 дронів, зможе взаємодіяти всередині між собою та знищувати ворожу техніку.

"В середньому під час розльоту уламків та шрапнелі – на одну ціль треба використати від 20 до 50 дронів. Умовно, це вже 100 тисяч доларів. Знищення "Шахеда" установкою "Гепард" коштує 15 тисяч доларів. Тож іноді, намагаючись створити дешеву річ, ми створюємо набагато дорожчу і неперспективну", – наголосив Анатолій Храпчинський.

Умовно кажучи, зміна повітряної цілі призведе до того, що нам доведеться шукати нові алгоритми перехоплення, а при цьому ми могли б просто внести новий алгоритм в систему детекції.

Тоді вдасться використовувати перехоплення, в якому закладені вже наявні можливості. Тут ми кажемо не про "догнати повітряну ціль," а про те, щоб "вийти зустрічним курсом".

Яким спосіб буде дієвим?

Стратегічне мислення дуже важливе. Анатолій Храпчинський наголосив, що ми повинні зрозуміти, що це війна "вдовгу". Тому Україна вимушена шукати інструменти, які так працюватимуть. Тобто, умовно кажучи, як ми можемо модернізувати, а не створювати новий засіб.

Тому уніфікація, стандартизація є єдиною стратегією розвитку ВПК. Також важливе прийняття європейських законодавчих норм щодо експорту озброєння. Ми повинні підписати відповідний закон,

– підкреслив заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ.

Україні потрібно грати за європейськими правилами й домовлятися про сумісні можливості на рівних умовах. Адже ми маємо бездоганний досвід боротьби в умовах нової сучасної війни. Жодна країна у світі, на жаль, окрім Росії, такого досвіду не має.

Тому, коли ми кажемо про деякі види озброєння, треба шукати "сірникову коробочку", яка рятуватиме від цього. Тому що від кожного засобу ураження є свій захист.

