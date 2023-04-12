Запихивали иголки под ногти и резали, едва не умер, – Свитан рассказал об ужасах русского плена

Россияне – уроды, издевающиеся над украинскими защитниками, которые попадают к ним в плен. Они получают удовольствие от страданий других.

Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, летчик-инструктор. По его словам, он на своем примере почувствовал садизм россиян.

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Издевательства россиян над пленными украинцами

Роман Свитан поделился, что оказался в "Изоляции" и с глазу на глаз встретился с Юрием Евичем, именуемым доктором Менгеле, который держал в сознании тех, над кем проводились пытки.

Полковник ВСУ в запасе рассказал, что в 2014 году был руководителем партизанского штаба и продолжал руководить партизанскими движениями в городе, когда его уже оккупировали.

"Сдали меня тогда местные силовики, которые быстро переоделись в российскую форму, отслеживали и задерживали ГРУшники, и попал я на 58-ю армию", – признался он.

По его словам, там начался настоящий кошмар.

Допрашивали сильно и мощно, порезали, изрубили, начиная от игл под ногти и заканчивая прямыми пытками с использованием острых предметов,

– подчеркнул Роман Свитан.

Он объяснил, что знаменитый Евич держал его в сознании для того, чтобы пытки продолжались и дальше.

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Россияне охвачены цинизмом

Роман Свитан отметил, что окончательное решение о его судьбе принимал Александр Бородай, являющийся сейчас депутатом Госдумы, а тогда в 2014 году был премьер-министром псевдореспублики на оккупированных территориях Донецкой области. Он и отдавал приказы о расстреле украинских защитников.

По словам полковника ВСУ в запасе, Евич – рядовой персонаж с традиционной для россиян сущностью.

Это садисты! Этот садизм у них в крови, генах. Такая садистская сущность к нам сейчас зашла,

– убежден он.

По его мнению, жестокие кадры убийства украинских военнопленных, которые сейчас появляются в сети, это пример стандартного поведения россиян.

"Это даже не звери, а твари! Зверей просто не хочется оскорблять", – добавил Свитан.

Россияне только пытаются показать, что живут цивилизованно, но на самом деле это садисты в чистом виде.

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