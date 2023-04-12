Запихали голки під нігті й різали, ледь не помер, – Світан розповів про жахи російського полону
Росіяни – виродки, які знущаються над українськими захисниками, які потрапляють до них у полон. Вони отримують задоволення від страждань інших.
Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор. За його словами, він на власному прикладі відчув садизм росіян.
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Знущання росіян над полоненими українцями
Роман Світан поділився, що опинився в "Ізоляції" й віч-на-віч зустрівся із Юрієм Евичем, що йменується доктором Менгеле, який тримав у свідомості тих, над ким проводилися тортури.
Полковник ЗСУ у запасі розповів, що у 2014 році був керівником партизанського штабу й продовжував керувати партизанськими рухами в місті, коли його вже окупували.
"Здали мене тоді місцеві силовики, які швидко переодягнулися в російську форму, відстежували й затримували ГРушники, й потрапив я на 58-му армію", – зізнався він.
За його словами, там почався справжній жах.
Допитували сильно й потужно, порізали, порубали, починаючи від голок під нігті та закінчуючи прямим тортурами з використанням гострих предметів,
– наголосив Роман Світан.
Він пояснив, що славнозвісний Евич тримав його у свідомості для того, щоб тортури продовжувалися й далі.
Роман Світан розповів, які жахи пережив у російському полоні: дивіться відео
Росіяни охоплені цинізмом
Роман Світан зауважив, що остаточне рішення про його долю приймав Алєксандр Бородай, який зараз є депутатом Держдуми, а тоді у 2014 році був прем'єр-міністром псевдореспубліки на окупованих територіях Донецької області. Він і віддавав накази про розстріл українських захисників.
За словами полковника ЗСУ у запасі, Евич – рядовий персонаж з традиційною для росіян сутністю.
Це садисти! Цей садизм у них в крові, генах. Така садистська сутність до нас зараз зайшла,
– переконаний він.
На його думку, жорстокі кадри вбивства українських військовополонених, які зараз з'являються в мережі, це приклад стандартної поведінки росіян.
"Це навіть не звірі, а тварюки! Звірів просто не хочеться ображати", – додав Світан.
Росіяни лише намагаються показати, що живуть цивілізовано, але насправді – це садисти у чистому вигляді.
Звіряче вбивство українського військового у полоні: головне
- У мережі з'явилося відео, на якому видно, як російські загарбники ножем відрізають голову військовому Збройних Сил України.
- Водночас CNN опублікувало матеріал про цей інцидент. У ньому зазначається, що ймовірно є два різні відео, на яких росіяни жорстоко страчують українських полонених. Ймовірно, ролики зроблені у різний час.
- На відео з моторошним катуванням українського захисника відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він переконаний, що у такий спосіб Росія показує своє істинне обличчя та тваринні інстинкти. Глава держави також закликав світову спільноту не мовчати, а реагувати на злочини росіян.
- 12 квітня СБУ повідомила, що розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про порушення законів та звичаї ведення війни.