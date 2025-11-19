Верховная Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
- Верховная Рада уволила Германа Галущенко с должности министра юстиции из-за подозрений в коррупции в энергетике.
- 323 народных депутата проголосовали за его увольнение после расследования НАБУ и САП.
Рада поддержала увольнение Германа Галущенко с должности министра юстиции. Такое решение приняли из-за того, что чиновник, вероятно, был вовлечен в коррупционную схему в энергетике.
Об этом сообщает 24 Канал. За увольнение Галущенко проголосовали 323 народных депутата.
Народные депутаты проголосовали за увольнение Галущенко
В среду, 19 ноября, Верховная Рада рассмотрела увольнение Германа Галущенко с должности министра юстиции. Он является одним из подозреваемый по делу коррупции в энергетике, которой руководил бизнесмен Тимур Миндич.
12 ноября премьер-министр Украины предоставила соответствующему Комитету ВР представление об увольнении Галущенко. Также поступило и его заявление. Так на рассмотрение парламента вынесли вопрос об отставки министра юстиции.
Ранее Владимир Зеленский вывел Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук из состава СНБО. Решение приняли после расследования НАБУ и САП, что установило возможное участие топ-чиновников в разветвленной коррупционной схеме "откатов".
Что известно о деятельности Германа Галущенко?
До работы в государственных институтах Герман Галущенко работал в НАЭК "Энергоатом", был вице-президентом компании.
В апреле 2021 года Верховная Рада назначила Галущенко министром энергетики Украины. На этой должности он выступал за активное развитие энергетической инфраструктуры. В сентябре 2024 года министр обращал внимание на угрозы для АЭС, в частности на блэкаут энергоблоков из-за вражеских атак. В 2025 году Германа Галущенко назначили министром юстиции Украины.
Что известно об увольнении Германа Галущенко?
Президент Украины отметил, что причастные к схеме Миндича чиновники не могут занимать должности и должны подать в отставку. Зеленский добавил, что все виновные должны нести ответственность.
По решению правительства 12 ноября Германа Галущенко отстранили от должности министра юстиции, которую он занимал с лета.
18 ноября депутаты не смогли провести голосование, ведь представители партии "Европейская солидарность" заблокировали трибуну. Они требовали, чтобы голосованием сразу уволили и других должностных лиц, в частности Светланы Гринчук. Депутат Марьяна Безуглая также настаивает на увольнении главы Офиса президента Андрея Ермака.