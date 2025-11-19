Верховна Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції

Рада підтримала звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Таке рішення ухвалили через те, що посадовець, ймовірно, був залучений до корупційної схеми в енергетиці.

Про це повідомляє 24 Канал. За звільнення Галущенка проголосували 323 народні депутати.

Народні депутати проголосували за звільнення Галущенка

У середу, 19 листопада, Верховна Рада розглянула звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Він є одним з підозрюваних у справі корупції в енергетиці, якою керував бізнесмен Тимур Міндіч.

12 листопада прем'єр-міністерка України надала відповідному Комітету ВР подання щодо звільнення Галущенка. Також надійшла і його заява. Так на розгляд парламенту винесли питання щодо відставки міністра юстиції.

Раніше Володимир Зеленський вивів Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук зі складу РНБО. Рішення ухвалили після розслідування НАБУ та САП, що встановило можливу участь топпосадовців у розгалуженій корупційній схемі "відкатів".

Що відомо про діяльність Германа Галущенка?

До роботи в державних інституціях Герман Галущенко працював у НАЕК "Енергоатом", був віцепрезидентом компанії.

У квітні 2021 року Верховна Рада призначила Галущенка міністром енергетики України. На цій посаді він виступав за активний розвиток енергетичної інфраструктури. У вересні 2024 року міністр звертав увагу на загрози для АЕС, зокрема на блекаут енергоблоків через ворожі атаки. У 2025 році Германа Галущенка призначили міністром юстиції України.

Що відомо про звільнення Германа Галущенка?