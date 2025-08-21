Ракетой, которой враг ударил по Сумах 21 августа, оказался гиперзвуковой "Циркон" 3М22. Однако эта атака снова оказалась малоэффективной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Что известно об ударе по Сумах "Цирконом" 21 августа?

Журналисты, со ссылкой на собственные источники, отметили, что утром 21 августа россияне, в конце очередной комбинированной атаки с использованием почти 600 дронов, крылатых и баллистических ракет, ударили по Украине еще и гиперзвуковой ракетой 3М22 "Циркон". Атака пришлась на город Сумы, где прогремел взрыв.

Удар именно этой ракетой подтверждено по результатам анализа обломков. Известно, что за все время полномасштабного вторжения России это был лишь 14 пуск "Циркона".

Это та самая ракета, которая в утреннем отчете от Воздушных сил Украины, то есть еще до завершения идентификации, была обозначена как "неустановленного типа". Результат этого пуска охарактеризован фразой "успеха не имел",

– написали в издании.

В то же время журналисты подчеркивают, что в целом ракеты "Циркон" традиционно показывают очень малую точность, соединенную с малоразмерной боевой частью.

Интересно, что после нескольких неудачных запусков "Цирконов" по Киеву российские пропагандисты об этой ракете не вспоминают. Хотя, как пишет Defense Express, "Циркон", входит в перечень так называемых "вундерваффе Путина", который с трибуны восхвалял, что "ей аналогов нет".