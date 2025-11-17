Чехи собрали более 600 тысяч долларов на ракету "Фламинго": в сети показали фото

В сети появились кадры с ракетой "Фламинго", на которую обычные граждане Чехии собрали необходимую сумму в полмиллиона долларов всего за два дня. Так, чехи профинансировали покупку дальнобойной ракеты для украинских бойцов.

Инициаторы сбора открыто заявили, что хотели бы увидеть эту ракету в небе над Москвой или Санкт-Петербургом. Об этом рассказывает 24 Канал.

Что известно о профинансированной чехами ракете?

На корпус "Фламинго" нанесли надпись Dana 1 – в честь чешского ядерного физика Даны Драбовой.

Кстати, Дана Драбова, которая возглавляла Государственное управление ядерной безопасности Чехии с 1999 до 2025 года, умерла в октябре. После начала полномасштабного вторжения она открыто поддерживала Украину.

Общественная инициатива "Подарок для Путина" в Чехии собрала 12,5 миллиона крон (более 600 тысяч долларов) на приобретение ракеты "Фламинго".



Ракета, приобретена на средства чехов / Фото Ефрема Лукацкого

Средства собирали еще в октябре, и за 48 часов волонтерам удалось привлечь 16 миллионов крон, превысив первоначальную цель.

Кроме того, производитель вооружения – компания Fire Point – заявил, что удвоит сумму сбора и передаст две ракеты вместо одной.

Мы разговаривали с производителем, украинской компанией Fire Point. Они сказали нам, что удвоят пожертвование,

рассказал журналистам соучредитель инициативы Мартин Ондрачек.

Что известно о компании Fire Point?