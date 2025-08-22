Развитие своих возможностей, в частности в изготовлении дальнобойных ракет, одна из приоритетных для Украины задач. Такое оружие может быть силой для сдерживания врага. Наше государство, развивая свою ракетную программу, демонстрирует, что прилагает усилия для собственных гарантий безопасности.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, озвучив, что новая украинская разработка в виде крылатой ракеты "Фламинго" как раз и станет инструментом для сдерживания агрессии России.

Украина показывает Западу, что в ее ОПК следует инвестировать

Военнослужащий убежден, что теперь агрессор будет понимать, что в случае атак по Украине, наше государство в ответ будет наносить удары по его территории, будет иметь в этом успех. Сегодня Украина показывает, что у нее появились определенные способности, что украинские конструкторы и разработчики не сидят без дела.

Представляя себя на месте российских начальников, я бы действительно занервничал. В первую очередь из-за того, что им предоставляют ложные доклады о том, что уничтожен чуть ли не весь ОПК Украины. Россия об этом рапортует в своих сообщениях. Во-вторых, из-за того, что Украина наращивает способности,

– озвучил Мусиенко.

Эти способности, как подчеркнул военнослужащий, не только на бумаге или в заявлениях военно-политического руководства, а существуют на самом деле. Мусиенко отметил, что когда говорится о мирных переговорах, то украинским дипломатам гораздо легче будет работать, потому что позицию Украины формируют ВСУ своими действиями на фронте и ударами по военным целям России.

Он выразил надежду, что "Фламинго" послужит этому в направлении укрепления позиции силы Украины, а также покажет партнерам, насколько наше государство продвигается вперед.

К сведению! Президент Зеленский заявил, что ракета "Фламинго" была успешно протестирована, предполагается ее массовое производство. Такое название она получила из-за того, что первые ее образцы были розового цвета в связи с допущенной ошибкой в процессе изготовления.

Сейчас глобально началась дискуссия о гарантиях безопасности для Украины, одним из их пунктов является развитие оборонно-промышленного комплека Украины, совместное с союзниками производство вооружения. Сегодня есть демонстрация того, что может предложить наше государство.

Когда весной этого года лидеры Европы собирались и утверждали определенные планы, под которые выделяли финансирование, был вопрос, что нужно укреплять европейскую безопасность, поддерживая в частности Украину.

Имеет ли Европа оружие собственного производства, баллистические ракеты? Не имеет. Может ли Украина разрабатывать баллистику? Да. Это и есть то общее, во что можно вкладывать деньги. Демонстрация того, что стоит сделать Украину сильной, "дикобразом", на которого никто не посмеет нападать,

– озвучил Мусиенко.

Отметим, что бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский отметил точность поражения ракеты "Фламинго". Он рассказал, в чем заключается уникальность этой украинской разработки.

