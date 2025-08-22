Розвиток своїх спроможностей, зокрема у виготовленні далекобійних ракет, одне з пріоритетних для України завдань. Така зброя може бути силою для стримування ворога. Наша держава, розвиваючи свою ракетну програму, демонструє, що докладає зусилля для власних гарантій безпеки.

Про це в етері 24 Каналу наголосив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зазначивши, що нова українська розробка у вигляді крилатої ракети "Фламінго" як раз і стане інструментом для стримування агресії Росії.

Дивіться також Для яких ударів підходять ракети "Фламінго": ексофіцер ПС назвав цілі

Україна показує Заходу, що в її ОПК слід інвестувати

Військовослужбовець переконаний, що тепер агресор розумітиме, що у разі атак по Україні, наша держава у відповідь завдаватиме ударів по його території, матиме в цьому успіх. Сьогодні Україна показує, що в неї з'явились певні спроможності, що українські конструктори й розробники не сидять без діла.

Уявляючи себе на місці російських начальників, я б справді занервував. В першу чергу через те, що їм надають неправдиві доповіді про те, що знищено ледь не весь ОПК України. Росія про це рапортує у своїх повідомленнях. По-друге, через те, що Україна нарощує спроможності,

– озвучив Мусієнко.

Ці спроможності, як підкреслив військовослужбовець, не лише на папері чи у заявах військово-політичного керівництва, а існують насправді. Мусієнко зауважив на тому, що коли мовиться про мирні переговори, то українським дипломатам набагато легше працюватиметься, бо позицію України формують ЗСУ своїми діями на фронті та ударами по військових цілях Росії.

Він висловив сподівання, що "Фламінго" послужить цьому в напрямку покращення позиції сили України, а також покаже партнерам, наскільки наша держава просувається вперед.

До відома! Президент Зеленський заявив, що ракета "Фламінго" була успішно протестована, передбачається її масове виробництво. Таку назву вона отримала через те, що перші її зразки були рожевого кольору у зв'язку з допущеною помилкою у процесі виготовлення.

Зараз глобально почалась дискусія про гарантії безпеки для України, одним з їх пунктів є розвиток оборонно-промислового комплеку України, спільне з союзниками виробництво озброєння. Сьогодні є демонстрація того, що може запропонувати наша держава.

Коли весною цього року лідери Європи збиралися і затверджували певні плани, під які виділяли фінансування, було питання, що потрібно зміцнювати європейську безпеку, підтримуючи зокрема Україну.

Чи має Європа зброю власного виробництва, балістичні ракети? Не має. Чи може Україна розробляти балістику? Так. Це і є те спільне, в що можна вкладати гроші. Демонстрація того, що варто зробити Україну сильною, "дикобразом", на якого ніхто не посміє нападати,

– озвучив Мусієнко.

Зазначимо, що колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський наголосив на точності ураження ракети "Фламінго". Він розповів, у чому полягає унікальність цієї української розробки.

Основні характеристики ракети "Фламінго":