Об этом в эфире 24 Канала отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, озвучив, что новая украинская разработка в виде крылатой ракеты "Фламинго" как раз и станет инструментом для сдерживания агрессии России.

Украина показывает Западу, что в ее ОПК следует инвестировать

Военнослужащий убежден, что теперь агрессор будет понимать, что в случае атак по Украине, наше государство в ответ будет наносить удары по его территории, будет иметь в этом успех. Сегодня Украина показывает, что у нее появились определенные способности, что украинские конструкторы и разработчики не сидят без дела.

Представляя себя на месте российских начальников, я бы действительно занервничал. В первую очередь из-за того, что им предоставляют ложные доклады о том, что уничтожен чуть ли не весь ОПК Украины. Россия об этом рапортует в своих сообщениях. Во-вторых, из-за того, что Украина наращивает способности,

– озвучил Мусиенко.

Эти способности, как подчеркнул военнослужащий, не только на бумаге или в заявлениях военно-политического руководства, а существуют на самом деле. Мусиенко отметил, что когда говорится о мирных переговорах, то украинским дипломатам гораздо легче будет работать, потому что позицию Украины формируют ВСУ своими действиями на фронте и ударами по военным целям России.

Он выразил надежду, что "Фламинго" послужит этому в направлении укрепления позиции силы Украины, а также покажет партнерам, насколько наше государство продвигается вперед.

К сведению! Президент Зеленский заявил, что ракета "Фламинго" была успешно протестирована, предполагается ее массовое производство. Такое название она получила из-за того, что первые ее образцы были розового цвета в связи с допущенной ошибкой в процессе изготовления.

Сейчас глобально началась дискуссия о гарантиях безопасности для Украины, одним из их пунктов является развитие оборонно-промышленного комплека Украины, совместное с союзниками производство вооружения. Сегодня есть демонстрация того, что может предложить наше государство.

Когда весной этого года лидеры Европы собирались и утверждали определенные планы, под которые выделяли финансирование, был вопрос, что нужно укреплять европейскую безопасность, поддерживая в частности Украину.

Имеет ли Европа оружие собственного производства, баллистические ракеты? Не имеет. Может ли Украина разрабатывать баллистику? Да. Это и есть то общее, во что можно вкладывать деньги. Демонстрация того, что стоит сделать Украину сильной, "дикобразом", на которого никто не посмеет нападать,

– озвучил Мусиенко.

Отметим, что бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский отметил точность поражения ракеты "Фламинго". Он рассказал, в чем заключается уникальность этой украинской разработки.

Основные характеристики ракеты "Фламинго":