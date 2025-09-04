Эффектный удар "Фламинго" по Крыму: экс-офицер ПС указал на интересные детали использования ракеты
- Украина, вероятно, успешно испытала дальнобойные ракеты "Фламинго", нанеся удары по Крыму.
- Атака сопровождалась тщательной подготовкой, в частности уничтожением российских радиолокационных станций накануне.
Украина успешно испытала дальнобойные ракеты собственного производства "Фламинго". В частности, удары тремя ракетами могли осуществить по Крыму, где зафиксировали неприятные для россиян последствия.
Удары по Крыму были не случайными, заверил в эфире 24 Канала авиаэксперт, бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский.
Интересно В Дании появится завод украинской компании для крылатых ракет "Фламинго"
Почему "Фламинго" ударили именно по Крыму?
Ряд СМИ сообщил, что у Армянска украинские военные ударили по заставе и катерах ФСБ крылатыми ракетами "Фламинго", а не "Нептунами", как считали ранее. В рамках атаки использовали три ракеты.
Спутниковые снимки Copernicus подтвердили уничтожение здания заставы и пожар на прилегающей территории. Россияне же сообщили о повреждении 6 катеров и гибели одного военного.
Стоит добавить, что заявленная дальность полета ракеты "Фламинго" – 3000 километров, однако ее использование на малое расстояние имеет смысл.
Есть потребность в выполнении определенных испытаний, в частности на малое расстояние. Воронки после ударов поражают, и это показывает возможности нашего оружия. Мы можем точечно бить по военным объектам, что позволяет нам полностью уничтожать или останавливать (вражеские – 24 Канал) производства,
– отметил Анатолий Храпчинский.
По словам экс-офицера Воздушных сил, главной задачей запуска "Фламинго" было пройти противовоздушную оборону россиян и отработать по определенным целям. Интересно, что накануне удара, в Крыму уничтожили российскую радиолокационную станцию к комплексу С-300. Несколькими днями ранее бойцам ГУР также удалось поразить радиолокационную станцию 91Н6Е ЗРК С-400 "Триумф".
Поэтому, вероятно, подготовка к ударам "Фламинго" по Крыму сопровождалась комплексной работой СОУ.
"Если мы использовали (ракету – 24 Канал) на малое расстояние, это не означает, что она не может лететь на большое расстояние. Есть определенные методики испытаний, которые предусматривают работу на разных дистанциях. Это качественное оружие с достаточным количеством взрывчатых элементов, которое может работать по заводам даже в Московской области", – подчеркнул авиаэксперт.
Использование ракет "Фламинго" по Крыму, скорее всего, было обусловлено необходимостью прохождения некоторых сложных вопросов по работе средств РЭБ и ПВО врага, подытожил Храпчинский.
Что нужно знать о ракете "Фламинго"?
- Важной характеристикой ракеты "Фламинго" является ее боевая часть. Она составляет тонну килограммов, и это делает ее мощнее американской ракеты Tomahawk. Боевая часть этой ракеты – 450 килограммов.
- Журналистам также удалось узнать, что украинская крылатая ракета использует спутниковую навигацию, которая является устойчивой к РЭБ. Британская компания Milanion Group, которая работает вместе с украинской Fire Point, сообщает, что сможет производить ежемесячно по 50 таких ракет.
- Добавим, еще 18 августа стало известно, что "Фламинго" уже, вероятно, наносила удары по территории России. Видео с боевым запуском ракеты опубликовали в СМИ. Тогда же, к слову, министр обороны Денис Шмыгаль подтвердил запуск производства этой крылатой ракеты.