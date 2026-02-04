В США испытали новую крылатую ракету Rusty Dagger для Украины: куда она может долететь

В США испытали новую крылатую ракету Rusty Dagger, разработанную специально для Украины. Во время теста ракета точно поразила цель, чем подтвердила заявленные характеристики.

Проект реализуют по ускоренной программе ERAM. Об этом сообщает пресс-служба Eglin air force base.

Что известно о ракете Rusty Dagger?

Крылатую ракету Rusty Dagger разрабатывает американская компания Zone 5 Technologies по ускоренной программе ERAM. Проект ориентирован на быстрое создание дальнобойных ударных ракет,, которые будут недорогими в производстве.

Ракета Rusty Dagger / Фото Eglin air force base

Интересно! Дальнобойность ракеты Rusty Dagger достигает около 400 километров. Это делает ее важным инструментом для поражения целей в глубоком тылу врага.

Испытания проводились на полигоне авиабазы Eglin, что на юге Штатов. Во время теста ракета была оснащена боевой частью, показав высокую точность поражения. Военные отметили, что испытания позволило увидеть возможные доработки системы. Это сможет ускорить ее готовность к использованию.

Разработка этих ракет в интересах Украины началась 31 января 2024 года. А уже первые летные испытания прошли через 9 месяцев.

Разрешение на приобретение крылатых ракет Украине было предоставлено 28 августа 2025 года в рамках программы ERAM. По этому соглашению Украина может закупить до 3 350 ракет на общую сумму 825 миллионов долларов, финансирование которых обеспечат европейские партнеры.

Это означает, что приблизительная стоимость одной ракеты составляет около 246 тысяч долларов. Сейчас конкретные сроки поставок для Украины не объявлены, но ожидается, что ракеты существенно усилят ее оборонные возможности.

Ракету Rusty Dagger называют решением, что сможет масштабироваться и применяться массово.

Как проходило тестирование крылатой ракеты Rusty Dagger: смотрите видео

Кроме Rusty Dagger по программе ERAM была создана похожая концептуально ракета RAACM компанией CoAspire.

Проекты крылатых ракет Rusty Dagger (Zone 5 Technologies) и RAACM (CoAspire) создаются по общему набору требований. Обе системы должны быть относительно легкими – до 227 килограмм, способными преодолевать дистанцию около 400 километров и развивать скорость не менее 0,6 Маха.

Ключевой акцент сделан на точности поражения с отклонением не более 10 метров, устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы, доступной стоимости и возможности массового производства – до 1000 ракет ежегодно.

