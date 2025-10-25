Тогда ни одна ракета не пересечет границу Украины: полковник запаса назвал одно условие

Баллистические ракеты имеют серьезную кинетическую энергию и идут на больших скоростях. Для того, чтобы ее сбить продолжается усовершенствование систем ПВО, в частности ракет Aster.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что российские системы ПВО С-300, С-400 работают по схожему принципу. Они создают "облако" перед баллистикой.

Читайте также Экс-офицер Воздушных сил объяснил, как России удалось прорвать нашу ПВО всего 9 ракетами

Как можно защититься от атак России?

Если баллистическая ракета идет на большой скорости, то у нее большие шансы пройти это "облако", даже его не заметив. Поэтому есть вероятность выполнить поставленную задачу.

Именно баллистические ракеты можно использовать против врага. Ведь крылатые ракеты удается сбить даже ЗРК. В этом контексте важна помощь от Запада в предоставлении нам соответствующего оружия.

Неплохо, что нам будут передавать ракеты Aster 15 и Aster 30 для комплексов SAMP/T. К этому должны присоединиться разные страны. Также британцы обещали предоставить 5 тысяч ракет многоцелевого назначения,

– подчеркнул Роман Свитан.

Такого уровня ракеты надо использовать вдоль линии фронта в плотной фронтальной ПВО. Они дешевле, чем Aster и могут перехватывать российские аэроцели на дальности 7 – 10 километров. Их можно изготовить много и недорого, но 5 тысяч – это очень мало.

Ракеты такого типа являются хорошими, мы о них много говорим. У нас их должно быть десятки тысяч и тогда ни одна российская аэроцель не пересечет линию фронта. Мы создадим зону для уничтожения всех аэроцелей России,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Нам стоит сотрудничать с производствами, которые могут их изготовить, а также развивать свои предприятия. Тогда удастся создать ракету значительно дешевле и быстрее. Это будет существенный удар по России.

Ракетные атаки по Украине: последние новости