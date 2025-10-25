Тоді жодна ракета не перетне кордон України: полковник запасу назвав одну умову

Балістичні ракети мають серйозну кінетичну енергію та йдуть на великих швидкостях. Для того, щоб її збити триває удосконалення систем ППО, зокрема ракет Aster.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що російські системи ППО С-300, С-400 працюють за схожим принципом. Вони створюють "хмарину" перед балістикою.

Читайте також Ексофіцер Повітряних сил пояснив, як Росії вдалося прорвати нашу ППО лише 9 ракетами

Як можна захиститися від атак Росії?

Якщо балістична ракета йде на великій швидкості, то у неї великі шанси пройти цю "хмарину", навіть її не помітивши. Тому є ймовірність виконати поставлене завдання.

Саме балістичні ракети можна використовувати проти ворога. Адже крилаті ракети вдається збити навіть ЗРК. У цьому контексті важлива допомога від Заходу у наданні нам відповідної зброї.

Непогано, що нам передаватимуть ракети Aster 15 і Aster 30 для комплексів SAMP/T. До цього мають приєднатися різні країни. Також британці обіцяли надати 5 тисяч ракет багатоцільового призначення,

– підкреслив Роман Світан.

Такого рівня ракети треба використовувати вздовж лінії фронту у щільній фронтальній ППО. Вони дешевші, ніж Aster і можуть перехоплювати російські аероцілі на дальності 7 – 10 кілометрів. Їх можна виготовити багато й недорого, але 5 тисяч – це дуже мало.

Ракети такого типу є хорошими, ми про них багато говоримо. У нас їх має бути десятки тисяч і тоді жодна російська аероціль не перетне лінію фронту. Ми створимо зону для знищення всіх аероцілей Росії,

– наголосив льотчик-інструктор.

Нам варто співпрацювати з виробництвами, які можуть їх виготовити, а також розвивати свої підприємства. Тоді вдасться створити ракету значно дешевше та швидше. Це буде суттєвий удар по Росії.

Ракетні атаки по Україні: останні новини