Тоді жодна ракета не перетне кордон України: полковник запасу назвав одну умову
- Роман Світан зазначив, що балістичні ракети можуть пройти через російські системи ППО, важлива допомога Заходу у наданні Україні озброєння.
- Росія продовжує обстріли України з метою знищення критичної та цивільної інфраструктури перед зимою.
Балістичні ракети мають серйозну кінетичну енергію та йдуть на великих швидкостях. Для того, щоб її збити триває удосконалення систем ППО, зокрема ракет Aster.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що російські системи ППО С-300, С-400 працюють за схожим принципом. Вони створюють "хмарину" перед балістикою.
Як можна захиститися від атак Росії?
Якщо балістична ракета йде на великій швидкості, то у неї великі шанси пройти цю "хмарину", навіть її не помітивши. Тому є ймовірність виконати поставлене завдання.
Саме балістичні ракети можна використовувати проти ворога. Адже крилаті ракети вдається збити навіть ЗРК. У цьому контексті важлива допомога від Заходу у наданні нам відповідної зброї.
Непогано, що нам передаватимуть ракети Aster 15 і Aster 30 для комплексів SAMP/T. До цього мають приєднатися різні країни. Також британці обіцяли надати 5 тисяч ракет багатоцільового призначення,
– підкреслив Роман Світан.
Такого рівня ракети треба використовувати вздовж лінії фронту у щільній фронтальній ППО. Вони дешевші, ніж Aster і можуть перехоплювати російські аероцілі на дальності 7 – 10 кілометрів. Їх можна виготовити багато й недорого, але 5 тисяч – це дуже мало.
Ракети такого типу є хорошими, ми про них багато говоримо. У нас їх має бути десятки тисяч і тоді жодна російська аероціль не перетне лінію фронту. Ми створимо зону для знищення всіх аероцілей Росії,
– наголосив льотчик-інструктор.
Нам варто співпрацювати з виробництвами, які можуть їх виготовити, а також розвивати свої підприємства. Тоді вдасться створити ракету значно дешевше та швидше. Це буде суттєвий удар по Росії.
Ракетні атаки по Україні: останні новини
Росіяни продовжують тероризувати мирне населення і чи не щодня спрямовують по українських містах ракети. У ніч на 25 жовтня окупанти обстріляли Київ балістикою. Виникли пожежі у кількох районах столиці, загинули двоє людей.
Одна з ракет влучила у землю біля дитячого садка у Дніпровському районі Києва. Вибухова хвиля пошкодила заклад та інші житлові будинки, які були поруч. У дворі утворилася велика вирва.
Володимир Зеленський, реагуючи на обстріли, сказав, що мета Росії – знищити нормальне життя в українських містах. Напередодні зими окупанти хочуть залишити людей без тепла, світла, води. Саме тому спрямовують ракети у критичну та цивільну інфраструктуру.