Потенциальная угроза обстрела крылатыми ракетами возникла для Украины ночью 20 сентября. Это из-за того, что Россия подняла в воздух свою стратегическую авиацию.

Об этом пишут ряд мониторинговых каналов. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Вылет "ТУшек" 20 сентября: что известно?

В Украине ночью 20 сентября во многих областях объявлена воздушная тревога из-за массированной атаки ударных беспилотников российской армии. Дроны враг запустил с нескольких направлений.

А около 01:30 в различных мониторинговых каналах в социальных сетях появилась информация о вылете стратегической авиации в России. В частности, по меньшей мере одного борта Ту-95МС с Оленьи.

Впрочем, некоторые мониторы писали и о 3 бортах. В общем, это количество будут уточнять, как и реальность угрозы ракетного обстрела (эти "ТУшки" несут на себе крылатые ракеты Х-101).

Где ночью с 19 на 20 сентября раздавались взрывы в Украине?