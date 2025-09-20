Потенційна загроза обстрілу крилатими ракетами виникла для України вночі 20 вересня. Це через те, що Росія підняла у повітря свою стратегічну авіацію.

Про це пишуть низка моніторингових каналів. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Також цієї ночі Тривога дісталася до Київщини, у кількох містах чули вибухи: Росія атакує "Шахедами"

Виліт "ТУшок" 20 вересня: що відомо?

В Україні уночі 20 вересня у багатьох областях оголошена повітряна тривога через масовану атаку ударних безпілотників російської армії. Дрони ворог запустив із кількох напрямків.

А близько 01:30 у різних моніторингових каналах у соціальних мережах з'явилася інформація про виліт стратегічної авіації в Росії. Зокрема, щонайменше одного борта Ту-95МС з Оленьї.

Утім, деякі монітори писали й про 3 борти. Загалом, цю кількість будуть уточнювати, як і реальність загрози ракетного обстрілу (ці "ТУшки" несуть на собі крилаті ракети Х-101).

Де вночі з 19 на 20 вересня лунали вибухи в Україні?