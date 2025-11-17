Россия нанесла ракетный удар по Балаклее: есть попадания в центре города, погибли люди
- Российские войска нанесли ракетный удар по Балаклее вечером 17 ноября, что повлекло обесточивание и разрушения.
- Две ракеты попали в центр города возле многоквартирных домов, погибли люди, есть раненые.
По Балаклее в Харьковской области российские войска нанесли ракетный удар вечером 17 ноября. Последствиями стали обесточивание и разрушения.
Об этом информирует руководитель Балаклейской МВА Виталий Карабанов. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.
Предварительная информация БпЛА атаковали Харьковскую область: две громады полностью обесточены
Ракетный удар по Балаклее на Харьковщине: что известно?
Вечером 17 ноября российская армия с воздуха атаковала в очередной раз Харьковскую область. Сообщение о взрывах поступили из Изюма и Балаклеи. Местные жаловались, что в общинах исчез свет.
После полуночи стало известно из сообщения местной военной администрации, что две ракеты врага попали прямо в центре города. Это произошло вблизи многоквартирных домов.
В результате взрывов произошел пожар, что подтверждает опубликованное МВА фото.
В ОВА чуть позже добавили, что в Балаклее повреждены многоквартирные жилые дома и автомобили. Предварительно, погибли 3 человека, еще 10 получили ранения (9 госпитализированы), среди них 3 детей. Вызовы о возможных пострадавших продолжают поступать.
Воздушная тревога в некоторых районах Харьковской области продолжалась и на момент публикации.
Заметим, корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказывала, что на Харьковщине усиленно устанавливают антидронные сетки. И, к сожалению, для противостояния ракетным атакам нужно больше средств ПВО.
Какие были атаки на Харьковщину за последние дни?
16 ноября Россияне ударили дроном "Молния" по детской площадке в Харькове. Также оккупанты попали по гражданскому предприятию Холодногорского района.
А 14 числа дрон оккупантов атаковал служебный автомобиль ремонтной бригады газовиков. Причем просто во время рабочего выезда к поврежденному энергообъекту. Чудом все выжили.