Россия нанесла ракетный удар по Балаклее: есть попадания в центре города, погибли люди

По Балаклее в Харьковской области российские войска нанесли ракетный удар вечером 17 ноября. Последствиями стали обесточивание и разрушения.

Об этом информирует руководитель Балаклейской МВА Виталий Карабанов. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Предварительная информация БпЛА атаковали Харьковскую область: две громады полностью обесточены

Ракетный удар по Балаклее на Харьковщине: что известно?

Вечером 17 ноября российская армия с воздуха атаковала в очередной раз Харьковскую область. Сообщение о взрывах поступили из Изюма и Балаклеи. Местные жаловались, что в общинах исчез свет.

После полуночи стало известно из сообщения местной военной администрации, что две ракеты врага попали прямо в центре города. Это произошло вблизи многоквартирных домов.

В результате взрывов произошел пожар, что подтверждает опубликованное МВА фото.

В ОВА чуть позже добавили, что в Балаклее повреждены многоквартирные жилые дома и автомобили. Предварительно, погибли 3 человека, еще 10 получили ранения (9 госпитализированы), среди них 3 детей. Вызовы о возможных пострадавших продолжают поступать.

Воздушная тревога в некоторых районах Харьковской области продолжалась и на момент публикации.

Заметим, корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказывала, что на Харьковщине усиленно устанавливают антидронные сетки. И, к сожалению, для противостояния ракетным атакам нужно больше средств ПВО.

Какие были атаки на Харьковщину за последние дни?