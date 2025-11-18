Завтра должна была отправляться на соревнования: ужасные подробности гибели украинской чемпионки Карины Бахур
- Россия выпустила четыре ракеты "Искандер-М" по Березану на Харьковщине, в результате чего погибла чемпионка Украины по кикбоксингу Карина Бахур и пострадали еще 10 человек.
- Карина Бахур, которая получила звание мастера спорта летом, должна была на следующий день отправиться на соревнования в Европу.
Россия нанесла ракетные удары по городу Берестин на Харьковской области выпустив четыре ракеты "Искандер-М", в результате чего погибла спортсменка Карина Бахур. Кроме нее, пострадали еще 10 человек.
Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что девушка летом получила звание мастера спорта и должна была ехать на соревнования.
Что известно о трагедии в Берестине и погибшей?
Погибшая – 17-летняя девочка из Наталинской поселковой военной администрации.
Карина начала заниматься спортом в 7 лет, специализировалась на кикбоксинге.
Уже завтра она должна была отправиться на очередной кубок в Европе, чтобы доказать свою силу и мастерство. Медики пытались спасти ее, но ранения были слишком тяжелыми. К сожалению, жизнь талантливой спортсменки оборвалась. Искренне соболезнуем ее семье, друзьям, тренерам и всем, кто ее знал и любил,
– сказала Черненко.
Кроме кикбоксинга, она была руководительницей кружка, занималась казацким поединком и училась на педагогическом факультете. В начале декабря ей должно было исполниться 18 лет.
Что еще известно о последствиях атаки россиян по Харьковской области?
- Российская армия 16 ноября нанесла ракетный удар по Балаклее, в результате чего погибли три человека, а по меньшей мере 15 получили ранения. Ракета упала в нескольких метрах от жилых домов, повредив семь многоэтажек и по меньшей мере 16 автомобилей, при этом три дома подверглись серьезным разрушениям.
- Вечером 16 ноября российские военные совершили атаку на Харьковскою область с помощью беспилотников, взрывы прогремели после 22:30. Полностью обесточены Изюмская и Балаклейская громады.
- Дрон россиян поразил служебный автомобиль ремонтной бригады газовиков во время их выезда на поврежденный энергообъект.