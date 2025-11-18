Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что девушка летом получила звание мастера спорта и должна была ехать на соревнования.

Что известно о трагедии в Берестине и погибшей?

Погибшая – 17-летняя девочка из Наталинской поселковой военной администрации.

Карина начала заниматься спортом в 7 лет, специализировалась на кикбоксинге.

Уже завтра она должна была отправиться на очередной кубок в Европе, чтобы доказать свою силу и мастерство. Медики пытались спасти ее, но ранения были слишком тяжелыми. К сожалению, жизнь талантливой спортсменки оборвалась. Искренне соболезнуем ее семье, друзьям, тренерам и всем, кто ее знал и любил,

– сказала Черненко.

Кроме кикбоксинга, она была руководительницей кружка, занималась казацким поединком и училась на педагогическом факультете. В начале декабря ей должно было исполниться 18 лет.

