Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що дівчина влітку отримала звання майстра спорту і мала їхати на змагання.

Що відомо про трагедію в Берестину та загиблу?

Загибла – 17-річна дівчинка з Наталинської селищної військова адміністрація.

Карина почала займатися спортом у 7 років, спеціалізувалася на кікбоксингу.

Вже завтра вона мала вирушити на черговий кубок у Європі, щоб довести свою силу та майстерність. Медики намагалися врятувати її, але поранення були надто важкими. На жаль, життя талановитої спортсменки обірвалося. Щиро співчуваємо її родині, друзям, тренерам і всім, хто її знав і любив,

– сказала Черненко.

Окрім кікбоксингу, вона була керівницею гуртка, займалася козацьким двобоєм та навчалася на педагогічному факультеті. На початку грудня їй мало виповнитися 18 років.

Що ще відомо про наслідки атаки росіян по Харківщині?